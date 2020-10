Estados Unidos.- Economía/Finanzas- Banco Santander lleva a Estados Unidos el concepto de oficina Work Café

29/10/2020 Santander Work Cafe en Brooklyn ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SANTANDER BANK



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Banco Santander ha llevado su innovador concepto de oficina Work Café a Estados Unidos, inaugurando su primera sucursal de este tipo en el país, situada en el barrio de Williamsburg del distrito neoyorquino de Brooklyn.



Estos espacios están pensados para el 'coworking' y en ellos se generan al mismo tiempo contenidos que buscan aportar valor para los clientes y no clientes, organizando eventos, charlas, cursos, exposiciones o conferencias.



No obstante, debido a las medidas de seguridad impuestas por las autoridades de Nueva York para contener el coronavirus, estas actividades estarán suspendidas por el momento. Mientras, cualquier persona podrá acudir y ser atendida por uno de sus gestores.



Banco Santander también ha firmado un acuerdo con la empresa Aroma by The Nero Roasting, con el fin de ofrecer el valor de una cafetería premium en su espacio. Cualquier persona podrá disfrutar de este servicio adicional, si bien los clientes de la entidad tendrán un descuento exclusivo del 30%.



Este concepto de sucursal lo exportó Banco Santander a España en 2018, tras haberlo puesto en marcha inicialmente en Chile. También está presente en países como Brasil, Argentina, México, Polonia, Portugal y Reino Unido.



El banco presidido por Ana Botín pretende tener una relación más cercana con los clientes y por eso está cambiando el concepto tradicional de oficina bancaria.