España.- La portavoz del Gobienro dice que lleva con "deportividad" las disputas internas con Podemos

28/10/2020 La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, llega al Congreso de los Diputados para hacer entrega del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en Madrid (España), a 28 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que lleva con "deportividad" las disputas internas con Podemos al tiempo que ha desvelado que es una "persona muy acostumbrada a encajar y a compartir".



En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Montero ha reconocido que "algunos compañeros" de gabinete "lo pueden llevar de otra manera". "Yo tengo excelente relación con Unidas Podemos y tengo que seguir teniéndola porque tenemos mucho que negociar en el futuro", ha apuntado.



En este sentido, la titular de Hacienda ha asegurado que el Ejecutivo de coalición está "cohesionado" y que "lo de menos son las sensaciones" que puedan tener los ministros". "Lo importante es que hay una voluntad decidida del presidente de que esta legislatura ponga los cimientos del país", ha añadido.



Eso sí, Montero ha reconocido que "hay días" en los que hay comentarios que pueden llevar a pensar que "no están en el contexto adecuado". Así, se ha referido a uno de los últimos mensajes en la red social Twitter del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.



"Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a PODEMOS de las cuentas. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de VOX", escribió este miércoles el diputado de la formación morado.



Así, la ministra portavoz ha insistido en que está acostumbrada a "leer determinados" mensajes que, según ha explicado, ella "no escribiría tal cual". "Respeto la forma de expresión de todos los políticos y de Echenique, que imagino que será el autor", ha señalado, para después zanjar: "Yo no expresaría las cosas de esa manera".