Epidemiólogo Fauci critica la política errática de EEUU frente a la covid-19

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, criticó la política errática del gobierno del presidente Donald Trump frente a la covid-19, y lamentó que no se usen mascarillas faciales por motivaciones políticas. EFE/EPA/ERIN SCOTT/Archivo

Sídney (Australia), 29 oct.- El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, criticó la política errática del gobierno del presidente Donald Trump frente a la covid-19, y lamentó que no se usen mascarillas faciales por motivaciones políticas.

Durante una conferencia virtual organizada por la Universidad de Melbourne, Fauci alabó el miércoles la gestión de Australia y Nueva Zelanda contra la pandemia al admitir que no puede decir lo mismo de su país.

"Los números hablan por si solos", lamentó al referirse a las casi 9 millones de infecciones y más de 228.000 fallecidos registrados en Estados Unidos, donde explicó que las mascarillas faciales, un elemento clave para evitar las transmisiones, "casi se han vuelto una declaración política".

"De hecho, a la gente se le ridiculiza por usar mascarillas. Depende de qué lado en particular del espectro político se sitúa uno, algo que es muy doloroso para mí como médico, científico y funcionario de salud pública", puntualizó.

En Estados Unidos, con una fuerte polarización respecto a las políticas frente a la covid-19 tomadas por la Administración del presidente, Donald Trump, existe además un movimiento anti vacunas.

Para Fauci, este "escepticismo" es "parcialmente alimentado por las señales mixtas enviadas por nuestro gobierno, que no han sido de mucha ayuda" en un contexto en el que además la tarea de fijar una política unificada frente a la pandemia se ve dificultada por la independencia que tiene cada estado en la toma de decisiones.

Fauci remarcó que el problema de la disparidad de las estrategias frente a la pandemia fue evidente cuando Estados Unidos intentó abrir su economía, sin necesariamente seguir las recomendaciones sobre cómo hacerlo de una manera segura.

"Hay que intentar articular la importancia de caminar por esa fina línea de mantener la salud pública sin dañar la economía", precisó.

El alto funcionario público estadounidense, que fue descalificado recientemente por Trump cuando dijo que "la gente está cansada de la covid-19 y de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas", también defendió su independencia como científico.

"Cuando uno está en el mismo podio que los políticos, uno no debe asustarse de decirle a alguien algo que no le gustará escuchar", comentó sin aludir directamente a Trump, quien se juega el cargo la en los comicios presidenciales de la próxima semana en Estados Unidos.