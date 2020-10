Encuesta sondea en Florida sobre el futuro de las empresas de EE.UU. en Venezuela

En la imagen, el vicepresidente Senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Herrington. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Miami, 29 oct (EFE).- El 42 % de los participantes en una encuesta en Florida (EEUU) se mostró de acuerdo con que las empresas estadounidenses sigan operando en Venezuela, incluso en el sector petrolero, un 30 % dijo que deberían permanecer allí pero sin producir petróleo y un 28 % opino que deberían irse,

En el caso de los encuestados de origen venezolano ocho de cada diez son partidarios de que las empresas de EE.UU. sigan en Venezuela y un porcentaje aun mayor (89 %) opina que pueden ser claves para reflotar la economía del país sudamericano cuando haya un cambio político.

La encuesta fue realizada por la Cámara de Comercio de EE.UU. y APCO Insight con el objetivo de "entender mejor las prioridades y perspectivas de las comunidades más cercanas a la crisis de Venezuela", dijo Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de EE.UU.

Las preguntas sobre la producción petrolera cobran sentido a la luz de la decisión del presidente Donald Trump de ordenar a la petrolera Chevron suspender sus operaciones en Venezuela a partir del 1 de diciembre.

La encuesta fue realizada por teléfono e internet del 18 al 25 de septiembre a unos 800 floridanos votantes en estas elecciones y tiene un margen de error de +/- 3,5 puntos.

Los encuestadores no especificaron cuántos de los encuestados son de origen venezolano.

El 73 % de los venezolanos-estadounidenses cree que las compañías de EE.UU. son "una fuerza estabilizadora en un país sumido en un torbellino político y económico".

Además, un 76 % opina que sacar del país sudamericano a las empresas de EE.UU. no garantiza una transición política hacia la democracia en Venezuela.

El 83 % de los encuestados que se identifican como cubano-estadounidenses apoya que las compañías de EE.U operen en Venezuela siempre y cuando no hagan pagos al actual régimen, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Comercio.

Sin importar su afiliación partidista, los venezolano-estadounidenses piensan que las compañías de EE.UU. son buenas para Venezuela porque ofrecen empleos bien pagados, invierten en el desarrollo de las comunidades locales y cubren las necesidades de salud y alimentación de los venezolanos mediante asociaciones con hospitales y organizaciones de ayuda.

"En países como Venezuela, esas compañías son a menudo la fuente más importante de apoyo financiero de los empleados, sus familias y sus comunidades", dijo Neil Herrington, vicepresidente senior de las Américas en la Cámara de Comercio.

Hacer que tengan que salir de Venezuela "solo aumentará el sufrimiento y ralentizará la recuperación económica, a la vez que permitirá que los competidores de EE.UU. llene el vacío" si se van, dijo Herrington.

El pasado 22 de abril Trump ordenó a Chevron, la última petrolera de Estados Unidos activa en Venezuela, cerrar sus operaciones en el país sudamericano.

La fecha límite es el 1 de diciembre, que es cuando expira el permiso para operar allí a pesar de las sanciones de Trump al régimen de Nicolás Maduro.