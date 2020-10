El voto boricua, clave en estados que Trump imperiosamente necesita ganar

Los puertorriqueños que viven en la isla no pueden votar por presidente de EE.UU., pero sí los que residen en el país, dentro de los cuales destacan los cerca de 1,2 millones de Florida. EFE/Aaron M. Sprecher/Archivo

San Juan, 29 oct (EFE).- Los cerca de cuatro millones de puertorriqueños con derecho a voto que viven en EE.UU. pueden marcar el resultado final de las elecciones del 3 de noviembre, en especial los residentes en Florida y Pensilvania, estados que el presidente Donald Trump necesita ganar imperiosamente para tener serias opciones de repetir mandato.

Los analistas consultados este jueves por Efe concluyeron que los puertorriqueños apoyan mayoritariamente al Partido Demócrata, un respaldo histórico que se remonta a décadas atrás y que se mantendrá en estos comicios.

Jimmy Torres, presidente de la organización Boricua Vota, entidad que tiene como objetivo que los puertorriqueños voten en las elecciones de EE.UU., señaló a Efe que hay más de 5,5 millones de personas en Estados Unidos que se identifican como puertorriqueños. De ellos 4 millones tienen derecho al voto, por lo que, sin duda, tendrán importancia en la elección del presidente.

Ese peso demográfico ha hecho que Puerto Rico adquiera una relevancia no recordada en una campaña electoral en Estados Unidos, en la que tanto el presidente Donald Trump como el candidato demócrata, Joe Biden, multiplicaron los mensajes para ganarse el apoyo de los boricuas que residen en Estados Unidos.

Los puertorriqueños que viven en la isla no pueden votar por presidente de EE.UU., pero sí los que residen en el país, dentro de los cuales destacan los cerca de 1,2 millones de Florida, o lo que es lo mismo el 27 % de los votantes latinos de ese estado, indicó Torres.

COMPARTEN LOS VALORES DEL PARTIDO DEMÓCRATA

Torres señaló que buena parte de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos comparten valores con el Partido Demócrata y que por ello es bastante probable que, como ha pasado en otras ocasiones, le den su voto.

"Podría pensarse que, en general, en todo el conjunto de Estados Unidos cerca de un 80 % de los puertorriqueños apoyarán a Biden y el restante 20 % a Donald Trump", destacó Torres.

Apuntó que en el sentido del voto podría ir en un 70 % para Biden y un 30 % para Trump, aproximadamente, en Florida.

En Florida hay prácticamente un empate técnico entre los dos candidatos, por lo que, si cabe, los puertorriqueños pueden tener la clave dada su elevada población.

Emilio Pantojas, investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Catedrático de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, señaló por su parte a Efe que, en su opinión, el voto en Florida de los puertorriqueños podría marcar la diferencia.

Panojas sostuvo que una mayoría de los puertorriqueños en la Florida se decantarán por el Partido Demócrata debido al maltrato dado por Trump a Puerto Rico después del huracán María de 2017.

PENSILVANIA, ENCLAVE BORICUA

Si Florida es importante, no lo será menos Pensilvania, donde viven cerca de 480.000 puertorriqueños, en su mayoría en el área metropolitana de Filadelfia, y que entrega 20 votos en el Colegio Electoral, el que decide quién es el ganador de las presidenciales.

Trump ganó en este estado clave por 47.000 votos en las pasadas elecciones, pero las encuestas apuntan que Biden está por delante en intención de voto, y el voto boricua podría ser fundamental para confirmar la tendencia que muestran los sondeos.

Cerca de la mitad de latinos que residen en este estado son puertorriqueños y se espera que apoyen, como en el resto del EE.UU., mayoritariamente a Biden frente a Trump.

PARTICIPACIÓN

Sin embargo, la gran duda es si los puertorriqueños que recientemente se instalaron en Estados Unidos cumplieron con los procedimientos de inscripción para votar, y Torres reconoció que muchos podrían optar por no ejercer su derecho al sufragio el 3 de noviembre.

Matizó que se trata de un problema que arrastra desde hace muchos años esta comunidad y que los motivos son varios, desde la falta de interés, a no haberse registrado correctamente o pensar que su voto no tendrá repercusión.

Con todo las campañas saben de la importancia del voto boricua.

Trump, que obtuvo el respaldo de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, prometió 13.000 millones de dólares adicionales para la reconstrucción de la isla del desastre que dejó atrás el huracán María.

"No voy a decir lo mejor, pero soy casi lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico", dijo Trump durante la campaña.

Biden, en una entrevista al principal diario de Puerto Rico, dijo que ofrece a la isla igualdad de beneficios en salud y asistencia alimentaria que en los otros territorios de EE.UU. y lanzó una campaña de anuncios digitales en Puerto Rico con el hashtag "HazloXMi".

Pero la importancia del voto boricua no reside solo en las presidenciales, y Torres resaltó que los puertorriqueños pueden tener además un valor destacado en la elección de 25 o 30 congresistas federales.