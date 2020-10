El desarrollo digital es indispensable para futuro rural de Latinoamérica

En la imagen el gerente del Área Social del BID, Marcelo Cabrol, EFE/BEATRIZ PASCUAL/Archivo

San José, 29 oct (EFE).- La inclusión digital y la conectividad rural son asuntos "impostergables" para América Latina y el Caribe , afirmaron este jueves ministros y expertos participantes en el lanzamiento de un estudio promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Durante la presentación del estudio "Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia", el director general del IICA, Manuel Otero, recalcó que "no hay transformación posible de la agricultura sobre bases genuinas de sostenibilidad, de competitividad y de inclusión social" si no construyen puentes entre lo urbano y rural.

Este estudio, promovido por el IICA y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft y presentado en un evento virtual, revela que la población rural de América Latina y el Caribe sufre una profunda brecha digital, agravada por la recesión provocada por la pandemia de la covid-19, ya que su porcentaje de conectividad tan solo es del 36,8 %.

Frente a un 71 % de servicios de conectividad global en los habitantes del área urbana, se vislumbra "un largo recorrido para lograr condiciones de paridad" entre ambos ámbitos, señala el documento.

Durante su participación en el foro, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Luis Basterra, destacó la importancia de una mayor digitalización y recordó que "la educación y el acceso al conocimiento es el nuevo rostro de la justicia social".

"Hay un sinnúmero de actividades que se tornan viables a partir de la oportunidad que genera ser parte de la red y muchas de ellas quedan fuera si no lo tienen", alegó Basterra, quien añadió que una mayor conectividad en el campo puede mejorar la rentabilidad de las explotaciones y ayudar a fijar población al territorio a través de mujeres y jóvenes.

PLATAFORMAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

La ministra de Salud y Tecnologías de la Información de San Cristóbal y Nieves, Akilah Byron-Nesbitt, puso la atención en que las plataformas digitales llevan a los pequeños productores a un mercado de compradores que buscan productos locales y que "se está ampliando cada vez más".

"Si operan a escala, estas plataformas ayudan a reducir los costos de transacción, porque se asocian al movimiento de productos. Un acceso fiable a los mercados hace que sea más fácil que los agricultores puedan invertir para mejorar su conectividad", aseguró.

El secretario de Agricultura Familiar y Cooperativas de Brasil, Fernando Schwanke, comentó que "inclusión" es la palabra clave a la hora de desarrollar las políticas, ya que "la conectividad es el medio, la inclusión de millones de agricultores es el fin".

El director senior de Educación para Microsoft Latinoamérica, Luciano Braverman, enfatizó en que una población conectada "tiene muchísimas más oportunidades" para generar ingresos, acceder a conocimientos y servicios e impulsar la educación.

Aún así, dijo, aunque la conectividad "es una parte importante", hay que "agregarle dispositivos, contenido, transformación cultural y acompañar ese proceso de cambio".

En esa línea, el gerente del Área Social del BID, Marcelo Cabrol, planteó que hay que pensar qué retos se presentarán una vez se supere el problema de la conectividad, que identificó como la dificultad de acceso al equipamiento, disponer de los contenidos adecuados y la educación para utilizar dichos contenidos.

En el evento de lanzamiento de este estudio, que fue moderado por el director general de Efeagro, Pedro Damián Diego Pérez, intervinieron también sus dos principales artífices técnicos: los expertos Sandra Ziegler, del IICA, y Joaquín Arias Segura, especialista técnico del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA), dependiente del IICA.

También lo hicieron el viceministro de Conectividad de Colombia, Iván Mantilla; la directora para América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Rossana Polastri; el superintendente de Planificación y Regulación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL), Nilo Pasquali; el director de Cooperación Técnica del IICA, Federico Villarreal, y los periodistas Hugo Castellano (México), Juan Carlos Domínguez (Colombia), Héctor Huergo (Argentina) y Mauron Zafalón (Brasil).