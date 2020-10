El alcalde de Nueva York amenaza con restricciones si los casos de covid-19 aumentan más

En la imagen un registro del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien subrayó que "la gente no debería viajar durante las vacaciones a menos que sea absolutamente necesario", pues las posibilidades de infectarse de covid-19 en otras zonas es alta. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 29 oct (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves que el índice de resultados positivos en los análisis para detectar la covid-19 ha experimentado un "salto significativo", situándose en el 1,92 % y advirtió de que si la situación no se mantiene bajo control se volverán a imponer "restricciones enormes".

"Por sí solo no es un número que nos abrume, pero es el crecimiento lo que me preocupa y no podemos permitir que este número siga creciendo", dijo el regidor de la Gran Manzana en una rueda de prensa en la que pidió a los neoyorquinos que se abstengan de viajar, especialmente en avión.

El alcalde apuntó que en las últimas dos semanas el índice de positividad ha estado fluctuando entre el 1,5 % y 1,75 % y que por primera vez se registraba esta cifra, que sigue siendo baja comparada con otros estados del país.

Aún así, subrayó que "la gente no debería viajar durante las vacaciones a menos que sea absolutamente necesario porque, desafortunadamente, a casi todos los demás lugares les está yendo peor en la lucha contra el coronavirus y, si vas a otro lugar, las posibilidades de traerlo de vuelta son altas".

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, aseguró ayer que Nueva York, que la pasada primavera se convirtió en epicentro mundial de la pandemia, es ahora el segundo estado de Estados Unidos con menor índice de resultados positivos en los test de coronavirus, con un 1,39 % solo por detrás del estado de Maine que registra un 0,77 % de casos positivos en sus pruebas.

En su comparecencia de hoy, De Blasio aseguró que el aumento no puede achacarse a un solo factor, como la reapertura de los salones interiores de los restaurantes con un aforo limitado del 25 %.

"Mi impresión es que estamos viendo algo generalizado", dijo el alcalde, que señaló los restaurantes, los bares y las discotecas como las áreas de mayor preocupación", así como las zonas de Brooklyn y Queens donde recientemente impusieron medidas restrictivas tras detectarse brotes de la enfermedad.

Desde la detección de los primero casos de coronavirus, 23.980 personas han muerto en la ciudad y 253.777 han resultado contagiadas, según el Departamento de Salud.

Asimismo, el alcalde advirtió sobre las aglomeraciones que se podrían dar este fin de semana, cuando se celebra la festividad de Halloween.

Al igual que en otras regiones, como Europa, Estados Unidos está siendo testigo de una segunda oleada y este miércoles alcanzó la cifra de 8.848.875 casos confirmados y la de 227.604 fallecidos por covid-19, según la Universidad Johns Hopkins.