EEUU.- La Policía de Filadelfia promete publicar detalles de la intervención que acabó con la muerte de Walter Wallace

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Policía de Filadelfia se ha comprometido este jueves a hacer públicas la llamada a emergencias que desencadenó la intervención que acabó con la muerte del ciudadano afroamericano Walter Wallace, igual que las imágenes grabadas con las cámaras corporales de los agentes.



La comisionada de Policía Danielle Outlaw ha matizado que la publicación de estas evidencias tendrá lugar "en un futuro cercano", cuando el cuerpo policial las comparta con la familia de Wallace, un hombre con problemas mentales.



En este sentido, Outlaw ha lamentado que el Departamento de Policía de la ciudad, ubicada en el estado de Pensilvania, carezca de una unidad dedicada a la salud mental o un protocolo específico para coordinar las llamadas policiales en asuntos de este tipo con especialistas.



"No tenemos una unidad dedicada al comportamiento, lo que necesitamos urgentemente", ha señalado en una rueda de prensa, informa NBC Philadelphia. "Claramente, hay una desconexión por nuestra parte en términos de saber qué hay ahí fuera", ha reconocido.



Filadelfia impuso un toque de queda el miércoles, después de dos noches de protestas y disturbios por la muerte de Wallace, que portaba un cuchillo y "lo estaba blandiendo y agitando de manera errática" cuando fue abatido por disparos de dos agentes de Policía.



Un vídeo grabado con teléfono móvil y difundido en medios de comunicación y redes sociales muestra como los agentes exigen a un nervioso Wallace, que no deja de moverse entre los coches estacionados, que suelte el cuchillo. Sin embargo, la víctima avanza hacia ellos, quienes acaban disparando.



Después de la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis el pasado 25 de mayo, las voces contra la desigualdad social y la brutalidad policial se han incrementado, desencadenando movilizaciones y protestas no sólo en Estados Unidos, sino también en otros países. Las protestas en Filadelfia han derivado en casos de vandalismo y saqueos.