Desconecta.- ¿A qué sabe la comida militar? Este soldado puntúa los diferentes sobres de comida preparada que recibe

El soldado Joe Anthony Guerrero, de 19 años, quiso aprovechar su tiempo de descanso para dar a conocer su opinión sobre los diferentes sobres de comida preparada que recibe al día en un vídeo.



En las imágenes se puede ver a Joe haciendo una demostración de cómo se deben preparar algunas de las comidas, así como la variedad de alimentos que recibe durante un entrenamiento o una misión.



https://www.youtube.com/watch?v=c9E5AsseLGk



Una ración de combate (una comida militar) es una comida preparada, completamente cocinada y lista para ingerir envasada en sobres o latas de tamaño pequeño para que sean fáciles de transportar por los soldados, especialmente por los soldados en combate, donde no existen cocinas disponibles.



Estos paquetes de comida suelen incluir un entrante, un primer plato, chicles, toallitas desinfectantes, así como un kit para preparar una pequeña hornilla donde calentar los alimentos.



Lo cierto es que la comida de Joe no siempre parece apetecible a primera vista, pero de vez en cuando se puede ver al soldado sorprenderse gratamente de lo que encuentra entre sus sobres.



"No siempre saben muy bien, pero te mantienen activo y, a veces, eso es todo lo que necesitas", dijo Joe.