Dani Rovira desvela el resultado de su primera revisión tras superar el cáncer

Dani Rovira no puede estar más contento y es que tras despedirse del cáncer en agosto, después de luchar como nadie contra esta enfermedad que tanto afecta a la sociedad, ha tenido la primera revisión y los resultados han sido muy positivos. El actor ha compartido con todos sus seguidores unas fotografías que muestran su interior, en las que podemos ver -gracias a las palabras que ha puesto él en la publicación- que está limpio.



"Pues esta cosa abstracta que veis, soy yo. Y los médicos ven aquí que, en mi primera revisión de los tres meses estoy sano como una pera. Y eso es una alegría. Y os lo comparto. No todo van a ser malas noticias..." ha sido el mensaje que ha compartido a través de su red social y es que lo cierto es que no hay mejor alegría y noticia para una persona que hay estado luchando contra el cáncer.



De esta manera, el actor sigue limpio de su linfoma de Hodgkin, mostrando estos escaneres con los que los médicos le han dado el mejor de los resultados. Sin duda, poco a poco, Dani sigue haciendo su vida con ese ejemplo de lucha que ha dejado en la sociedad.