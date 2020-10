Cultura.- Nicole Kidman protagonizará la serie de Amazon 'Things I Know to Be True'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Nicole Kidman sigue volcada en el mundo de la televisión. La actriz, que protagonizó y produjo 'Big Little Lies' para HBO, que acaba de estrenar en esa misma casa 'The Undoing', miniserie que también protagoniza junto a Hugh Grant, y que rueda para Hulu 'Nine Perfect Strangers', ha llegado a un acuerdo con Amazon Studios para protagonizar y producir la serie 'I Know to Be True'.



Basada en la obra de teatro del mismo título escrita por Andrew Bovell, 'I Know to Be True' es un drama familiar centrado en un matrimonio maduro que se enfrenta a distintas decisiones de sus hijos, ya adultos, que cambiarán su familia para siempre. El propio autor será también encargado de escribir el guión de la serie.



"Nunca olvidaré lo que sentí al ver la obra de Andrew en Sydney, fue una de esas experiencias teatrales trascendentales", aseguró Kidman en un comunicado que el destaca los "exquisitos" teatrales de Andrew Bovell. "Sus guiones para la serie son igualmente buenos. Con el apoyo de Amazon, la guía de Jen Salke y un equipo extraordinario comprometido con la producción, tenemos grandes esperanzas en lo que puede ser esta serie", señaló la actriz y productora.



"Esta es una historia sobre la familia, aquello de lo que te pasas la vida tratando de escapar solo para querer lo que has perdido, si es que alguna vez puedes", afirmó por su parte Bovell que confesó sentirse extremadamente emocionado ante el hecho de "que una actriz de la talla de Nicole Kidman lidere la serie".



En este sentido, el autor definió el personaje de Kidman, Fran Price, como una "madre y mujer complicada, difícil y absolutamente convincente". "También estoy encantado de que una empresa importante como Amazon Studios haya demostrado tanta fe en la historia y la lleve a las audiencias de todo el mundo", concluyó.