Cultura.- Johnny Flynn es David Bowie en el biopic 'Stardust'

29/10/2020 Johnny Flynn es David Bowie, en el biopic sobre el icónico cantante 'Stardust' CULTURA IFC FILMS



MADRID, 29 (CulturaOcio)



El actor y músico Johnny Flynn ('Beast', 'Viaje a Sils Maria') se transforma en el mítico David Bowie en 'Stardust', el biopic sobre el icónico cantante que dirige Gabriel Range ('I Am Slave') y que narrará los primeros años de la carrera del mítico artista. Un filme que se estrenará e cines estadounidenses como y en VOD el próximo 25 de noviembre.



La película, que promete explorar al hombre que se escondía tras las diferentes caretas artísticas del camaleónico Bowie, se remontará hasta 1971, cuando con solo 24 años Bowie viaje a Estados Unidos para promocionar su nuevo disco, 'The Man Who Sold the World'.



El artista dejó atrás a su esposa embarazada Angie, que estará intepretada por Jena Malone ('Demasiado viejo para morir joven') y junto a su banda se embarcó en una gira promocional improvisada de costa a costa del país junto al representante de Mercury Records, Rob Oberman encarnado por Marc Maron ('Glow').



https://youtu.be/U82heDabn5k



El biopic no tiene el apoyo de la familia del cantante, fallecido en enero de 2016. Al no contar con la autorización de los herederos del artista, en la película no podrá incluirse nada la música de Bowie.



"Tengo bien claro que a nadie se le han concedido los derechos musicales para realizar cualquier biopic, lo hubiera sabido", escribió Duncan Jones, hijo de Bowie, en su cuenta de Twitter en enero de 2019, cuando se supo el fichaje de Johnny Flynn para la película.