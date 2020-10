Críticas y protestas en Bolivia por el cambio del reglamento del Legislativo

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (c), participa en la sesión del Parlamento hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 28 oct (EFE).- El cambio de reglamento del Legislativo boliviano decidido por los parlamentarios salientes generó críticas y protestas de sectores contrarios al Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente electo, Luis Arce, al considerar que favorece a ese partido y limita a la oposición.

El excandidato y expresidente Carlos Mesa y los parlamentarios electos por su alianza, Comunidad Ciudadana (CC), comparecieron ante los medios en La Paz para lamentar la "actitud arbitraria" del MAS para llevar adelante "acciones discrecionales" cuando empiece a funcionar la nueva Asamblea Legislativa en la que no tendrá los dos tercios.

Mesa exigió a Arce que pida a su bancada revertir la decisión antes de su investidura como presidente y advirtió de que si ello no sucede, CC no asistirá al acto y presentará una demanda constitucional contra el cambio de reglamento.

El diputado electo de CC Carlos Alarcón sostuvo que la modificación no es viable porque fue aprobada por un Legislativo que prorrogó el mandato de sus funciones que concluyó en enero pasado y que solo tenía como competencias constitucionales atender "la emergencia del nuevo proceso electoral" y la de la pandemia de la covid-19.

En los comicios generales del pasado 18 de octubre, el MAS logró la mayoría parlamentaria, pero no pudo revalidar los dos tercios que ostentó en los dos últimos periodos legislativos.

Con los cambios introducidos, el Parlamento podrá aprobar con mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales, la designación de embajadores, o la creación de las comisiones especiales de investigación.

Aunque mantiene los dos tercios para otros establecidos en la Constitución, como la designación del fiscal general, el Defensor del Pueblo, el contralor o miembros del Tribunal Supremo Electoral del país.

La presidenta del Senado, la "masista" Eva Copa, defendió que las modificaciones tienen alcance administrativo "de forma" y no "de fondo" para "agilizar" la labor de los nuevos legisladores.

MÁS PROTESTAS Y PRONUNCIAMIENTOS

Cuatro mujeres del colectivo Ríos de Pie llegaron hasta la plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y el Legislativo en La Paz, para una protesta pacífica en puertas del Parlamento contra los cambios.

Las activistas fueron sacadas de la plaza con violencia por la Policía, en medio de insultos de seguidores del MAS, según se vio en videos difundidos en Facebook y Twitter.

La cofundadora del colectivo Jhanisse Vaca, una de las participantes en la protesta, indicó en Twitter que las cuatro se encuentran bien, solo con "raspones y golpes pero nada grave".

"Haremos las denuncias correspondientes", anunció Vaca, quien también indicó que inicialmente la Policía tuvo que protegerlas "de grupos ciudadanos afines al MAS" que les insultaron y trataron de agredirles.

La Defensoría del Pueblo denunció en un comunicado "el uso abusivo de la fuerza por parte de efectivos policiales para reprimir y desalojar" a las activistas y exigió a la Policía que asuma "medidas correctivas ante este tipo de atropellos".

En la ciudad andina de Potosí se instaló una vigilia en rechazo a la modificación y en las próximas horas está prevista una protesta ciudadana en la plaza principal de la ciudad oriental de Santa Cruz, la mayor y más próspera de Bolivia, con el mismo motivo.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) señaló en un comunicado que la decisión "arbitraria" del MAS es "tan antidemocrática como la de los grupos que a la puerta de los cuarteles claman por un golpe" de Estado.

La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia consideró que es un "golpe a la democracia" que pone en "mayor riesgo, vulnerabilidad e indefensión" a estos sectores, pues el anterior gobierno del MAS promulgó normas "contrarias" a sus derechos.