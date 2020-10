Con Biden bajaría el dólar, con Trump subiría: Encuesta

(Bloomberg) -- Los operadores en el mercado de divisas de US$6,6 billones al día esperan abrumadoramente que el dólar estadounidense se debilite si Joe Biden gana la presidencia y se fortalezca si Donald Trump obtiene un segundo mandato. No obstante, incluso con el trastorno de las elecciones de 2016 que sigue rondando los mercados, a la mayoría les resulta demasiado difícil o caro protegerse contra cualquier resultado.

Eso es según los encuestados por Coalition Greenwich la semana pasada. La encuesta mostró que el 76% espera que el dólar se tambalee frente a las divisas del Grupo de los 10 si gana el exvicepresidente, y el 61% espera que caiga frente a las contrapartes de los mercados emergentes de Asia. Si Trump permanece al mando durante los próximos cuatro años, alrededor del 58% predice que el dólar subirá frente al G10, y el 55% espera que supere a las monedas emergentes en Asia.

Las últimas encuestas de opinión muestran a Biden sobre Trump a nivel nacional y en estados clave. En los últimos meses, los inversores han valorado cada vez más la victoria de Biden y la posibilidad de que su partido demócrata salga victorioso en ambas cámaras del Congreso, un evento conocido como ola azul. Se espera que Biden y los demócratas aprueben un paquete de estímulo más grande que el de un gobierno liderado por Trump, lo que debilitará la demanda del dólar. El dólar ha bajado 0,3% este mes a pesar de que ha reducido las pérdidas en los últimos días debido a la demanda de refugio relacionada con el coronavirus.

Aproximadamente el 80% de los 33 participantes de la encuesta que consisten en corporaciones, administradores de activos, fondos de cobertura y bancos en EE.UU., Reino Unido y Europa, indican que “no tienen o no planean protegerse”, según el informe de Coalition Greenwich. “En cambio, planean esperar y ver cómo reacciona el mercado”. Eso es incluso mientras la volatilidad implícita del índice de JPMorgan está cerca de su máximo este mes.

La mayoría de los encuestados está de acuerdo en que un resultado electoral retrasado o impugnado resultará en una mayor volatilidad y turbulencia del mercado. En este caso, el dólar podría fortalecerse debido a la demanda de refugio, concluye la encuesta.

