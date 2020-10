Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hoy se publican los datos de las solicitudes y el PIB de Estados Unidos; también es día de decisión del BCE; y se dan a conocer los resultados de muchas compañías del sector tecnológico.

Chequeo

Se espera que las cifras semanales de las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo, que se conocen a las 8:30 a.m., hora del este, sean levemente menores a las 787.000 de la semana pasada. Se estima que las solicitudes continuas estarán por debajo de los 8 millones. Al mismo tiempo, se publica la primera lectura del PIB del tercer trimestre, y se pronostica que se informará un récord con un crecimiento anualizado de más de 30% en los tres meses hasta fines de septiembre luego de que la economía de EE.UU. reabriera tras el confinamiento por la pandemia.

Día de decisión

El Banco Central Europeo anuncia su última decisión de política a las 8:45 a.m. de esta mañana, seguido de una conferencia de prensa con Christine Lagarde a las 9:30 a.m. Hasta hace poco, se esperaba que esta reunión no fuera mucho más que un compás de espera hasta que se anunciaran nuevas medidas en diciembre, pero la situación del covid, que se ha agravado muy rápidamente en Europa, puede acelerar una toma de medidas por parte del banco central. Francia y Alemania anunciaron ayer nuevas medidas de confinamiento, mientras que España e Italia están evaluando nuevas medidas.

Resultados, resultados y más resultados

Los resultados corporativos en Europa fueron mixtos: Royal Dutch Shell Plc reportó una utilidad mayor a la esperada, mientras que las ganancias de Credit Suisse Group AG no alcanzaron las estimaciones. Lloyds Banking Group Plc obtuvo una utilidad de más de 1.000 millones de libras (US$1.300 millones) y el trimestre de Volkswagen AG se vio impulsado por una sólida demanda de China. En EE.UU., casi todos los gigantes tecnológicos avanzan hoy, cuando dan a conocer sus resultados Twitter Inc., Facebook Inc., Alphabet Inc., Apple Inc. y Amazon.com Inc.

Mercados al alza

Las acciones están recuperando parte del terreno perdido tras el desplome de ayer, cuando el índice S&P 500 cayó 3,5%. El índice MSCI Asia-Pacific retrocedió 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,1% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,5% a las 5:50 a.m. mientras los inversionistas esperaban la última decisión del BCE. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un avance de 1% en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,781% y el oro registraba escasa variación.

Actualización electoral

Joe Biden continúa manteniendo una sólida ventaja sobre el presidente Donald Trump en las últimas encuestas cuando solo faltan unos días para las elecciones. La Corte Suprema de EE.UU. no falló a favor de los republicanos en dos casos presentados para que Carolina del Norte y Pensilvania contabilizaran solo hasta el 3 de noviembre los votos por correo. El alto nivel de votación anticipada en Texas significa que los demócratas ahora comienzan a tener esperanzas de que pueden dar vuelta el estado. Trump celebra manifestaciones en Florida y Carolina del Norte hoy.

