China/EEUU.- China niega que el Ejército de EEUU esté planeando atacar su territorio

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han negado este jueves que exista un supuesto plan para atacar el territorio chino por parte del Ejército estadounidense, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.



En un aparente intento por reducir la tensión entre los dos países, el Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha indicado que las partes han mantenido recientemente conversaciones y tienen previsto iniciar un diálogo sobre seguridad marítima antes de que finalice 2020.



"El secretario de Defensa, Mark Esper, ha explicado el asunto a través del canal diplomático y ha dicho que las informaciones no son consistentes con los hechos", ha dicho el portavoz del Ministerio chino, Wu Qiang.



Las especulaciones sobre una posible invasión se produjeron después de que las tropas estadounidenses realizaran una maniobra en septiembre. Sin embargo, el propio Gobierno estadounidense ha asegurado que no tiene intención alguna de atacar las islas que Pekín se disputa en el mar de China Meridional.



Wu ha hecho hincapié, no obstante, en que el asunto ha sido resuelto. "La parte estadounidense no tiene intención de crear una crisis militar y está dispuesta a construir una relación constructiva, estable y bien orientadas", ha aseverado.



"Pedimos a la parte estadounidense que cumpla con su palabra y actúe en consecuencia, que cumpla con su promesa de acabar con las provocaciones y las acciones que dañan los intereses de China", ha zanjado.