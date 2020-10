Bolivia.- El Ministerio de Exteriores de Bolivia rechaza invitar a Morales y Maduro a la toma de posesión de Arce

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Bolivia ha informado este jueves de que no extenderá invitaciones al exmandatario Evo Morales ni al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asistan a la toma de posesión del presidente electo, Luis Arce.



En un comunicado, la cartera que lidera Karen Longaric ha manifestado que, a su juicio, Morales ha sido "hostil" al proceso democrático boliviano, antes de agregar que "su presencia en el país generará tensión social y política".



En referencia a Maduro, el Ministerio de Exteriores boliviano ha puntualizado que la nación andina reconoce al Ejecutivo del autoproclamado "presidente encargado" venezolano, Juan Guaidó, como el Gobierno "legítimo" del país caribeño.



No obstante, Exteriores ha matizado que su decisión es la de no extender invitaciones a ambos mandatarios, pero han reconocido que el futuro gobierno de Arce, que es el anfitrión de la toma de posesión, ha manifestado "su deseo" de invitarles.



Así, ha reiterado que su rol en estas ceremonias es "protocolar" y ha afirmado que trabaja "conjuntamente" con una comisión del nuevo gobierno para "enviar invitaciones a jefes de Estado y de Gobierno extranjeros".



Morales figura en la lista de posibles asistentes a la toma de posesión del también exministro de Economía boliviano, prevista para el 8 de noviembre, según confirmó la propia Longaric, enmarcando la invitación en un ámbito estrictamente protocolario.



Longaric matizó que, por protocolo, su Ministerio se limita únicamente a invitar a los presidentes de otros estados y que se limita a aprobar lo que determine la Transmisión de Mando Presidencial.



La vuelta de Morales, que actualmente reside en Argentina, se mantiene como una de las incógnitas tras la victoria de su 'delfín' Luis Arce en las elecciones del 18 de octubre. El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Andrónico Rodríguez ha asegurado que su retorno está previsto para el 9 de noviembre, lo que teóricamente le dejaría sin asistir a la toma de posesión del exministro de Economía.