Baloncesto.-El CSKA enseña su calidad ante el Valencia

23/01/2020 El CSKA enseña su calidad ante el Valencia. Los 'taronja' caen en un paso al frente de los rusos en Euroliga



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Valencia Basket cayó (84-75) este jueves en su visita al CSKA de Moscú de la jornada seis de la Euroliga, un toma y daca que aguantó el equipo español con más problemas que un rival grande y herido en este inicio de la competición, capaz de sacar la victoria en el último cuarto para dar un paso al frente.



Los de Jaume Ponsarnau plantaron cara y demostraron que esta Euroliga es la buena para los 'taronja'. Sin embargo, el CSKA sigue siendo un gigante y encima herido, ya que los resultados no le acompañan, no se relajó. Tras dos derrotas seguidas, el último campeón del torneo asomó la cabeza gracias a su arreón final.



Los recursos de Dimitrios Itoudis terminaron apeando a un Valencia que mantendrá su posición en el Top 8 al que ya asoman los rusos. El atasco del Valencia en el inicio del último cuarto dejó un 71-60 a seis minutos del final. Un nuevo golpe local, como otros antes a los que respondió con autoridad el cuadro visitante.



Y es que el Valencia miró a los ojos durante muchos minutos al gigante ruso. Un ex de la Liga Endesa como Shengelia fue el primer escollo visitante, en un inicio descontrolado en ambos equipos (17-16). El Valencia remó para encontrar regularidad en su juego y con un triple de Prepelic puso un 30-30 en el luminoso.



Ahí apareció James para romper de nuevo la baraja en favor de los rusos. La estrella local, también conocida por los pabellones españoles, se gustó entre una floja defensa rival para irse a los 15 puntos al vestuario. De nuevo trabajó Valencia para rebajar la desventaja, acentuada tras el descanso por Hackett.



Después de buenos minutos de Pradilla y Puerto, llegó el turno de la experiencia y los galones. Dubljevic enderezó su partido y el de Valencia, junto a Labeyrie, Tobey y un Kalinic de nuevo cumplidor. Llegaba metido al último cuarto (62-58) el equipo español, pero la reanudación fue de nuevo de Hackett y de un Clyburn que terminó enseñando su calidad al igual que el CSKA.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CSKA MOSCÚ, 84 - VALENCIA BASKET, 75. (44-35, al descanso).



--EQUIPOS.



CSKA MOSCÚ: Hackett (9), Hilliard (12), Kurbanov (2), Shengelia (10) y Milutinov (3) --quinteto inicial--; James (17), Strelnieks (2), Clyburn (15), Voigtmann (11) y Antonov (3).



VALENCIA BASKET: Van Rossom (5), Marinkovic (7), Labeyrie (10), Puerto (2) y Dubljevic (9) --quinteto inicial--; Prepelic (7), San Emeterio, Tobey (6), Vives (3), Kalinic (15), Williams (2), Pradilla (7), Hermannsson (2).



--PARCIALES: 17-16, 27-19, 18-23, 22-17.



--ÁRBITROS: Latisevs, Mogulkoc y Gkontas. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Megasport Arena, 3.125 espectadores.