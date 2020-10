Avanzar o no hacia los confinamientos, debate entre los países europeos

Paris (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción Internacional, 29 oct (EFE).- Los países europeos se debaten sobre si avanzar por la vía de los confinamientos, como acaba de aprobar Francia, sean a nivel nacional o territorial, o centrarse en aplicar medidas más selectivas para intentar hacer frente al creciente aumento de contagios y muertes por la covid-19.

Ello mientras ha trascendido que la pandemia del coronavirus amenaza los avances registrados en la Unión Europea (UE) en materia de igualdad de género, según los responsables de un informe sobre su estado publicado este jueves y que pronostica que serán necesarios 60 años para alcanzarla.

Al ritmo actual se tardarían esas seis décadas en lograr la igualdad de género en la UE y el índice que la mide alcanza el 67,9 de 100 puntos posibles, siendo este último el que certificaría la igualdad completa entre sexos en varias áreas de actividad medidos en el informe.

FRANCIA

El Gobierno francés indicó este jueves que desde la vuelta a las aulas este próximo lunes el uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los seis años de edad, frente a los once actuales. En una intervención en la Asamblea Nacional, el jefe del Gobierno, Jean Castex, defendió que las escuelas se vayan a mantener abiertas durante este nuevo confinamiento que entrará en vigor a partir de esta medianoche y hasta al menos el 1 de diciembre.

El primer ministro subrayó que "no había otra solución" que optar de nuevo por un confinamiento, aunque este sea más ligero que el decretado entre los pasados 17 de marzo y 11 de mayo para afrontar la primera ola de la epidemia.

Tal y como lo anunció este miércoles por la noche el presidente, Emmanuel Macron, las empresas deberán privilegiar el teletrabajo. Mientras, los establecimientos que reciban público y los comercios no esenciales deberán cerrar, como bares, restaurantes o salas de deporte y espectáculo, aunque las competiciones profesionales deportivas podrán celebrarse y el sector cultural tiene autorizados los ensayos y los rodajes.

Francia ha registrado en las últimas dos semanas récords de nuevos contagios, con 36.437 nuevas notificaciones el miércoles para un total de 1,235 millones de casos. El país acumula ya 35.785 fallecimientos por la pandemia (244 notificadas ayer). Pero, sobre todo, hay 20.184 enfermos de covid-19 hospitalizados, de los que 2.821 están en unidades de cuidados intensivos.

ALEMANIA

La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó este jueves que a nivel europeo considera clave evitar los cierres de fronteras en la lucha contra la pandemia, y mantener la libre circulación de bienes y personas. En una declaración de Gobierno en el Bundestag la canciller aseguró que quiere mantener "en el mínimo posible la presión sobre el mercado interior y el sistema Schengen", el espacio sin fronteras dentro de la Unión Europea.

La canciller y los líderes de los 16 estados federados de Alemania acordaron este miércoles un nuevo paquete de restricciones de la vida social y la actividad económica para tratar de atajar la propagación del coronavirus en la segunda ola. Durante todo noviembre permanecerán cerrados bares y restaurantes, cines y teatros, gimnasios y parques de atracciones, mientras que colegios y comercios se mantendrán abiertos. Las reuniones se limitarán a un máximo de diez personas de hasta dos domicilios distintos.

Alemania registró en las últimas 24 horas 16.774 nuevas infecciones por coronavirus, su nuevo máximo tras el récord registrado en la jornada previa. En total se han detectado 481.013 casos de covid en el país y 10.272 han muerto con o por este virus.

R.UNIDO

El Gobierno británico tratará de hacer todo lo que sea posible por evitar un "confinamiento nacional" para contener la covid-19, dijo este jueves el ministro de Comunidades, Robert Jenrick, ante el incremento de los contagios. Jenrick agregó que no hay planes para un confinamiento nacional porque sería "destructivo" para los ingresos de las personas.

La posición del Gobierno se conoció después de que un estudio del Imperial College London indicase que casi 100.000 personas contraen la enfermedad cada día en Inglaterra, lo que pone de manifiesto que el ritmo de la epidemia en el país se está acelerando y el número de infectados se está duplicando cada nueve días. Los investigadores subrayan que el país está en un "momento crítico" y que "algo tiene que cambiar" para contener la pandemia.

Áreas de Inglaterra, como Liverpool y Manchester, están en el nivel 3 de restricciones -el más alto-, lo que implica el cierre de bares y "pubs" que no venden comida y están prohibidas las reuniones de personas que viven en casas separadas. En las otras regiones británicas, como Escocia e Irlanda del Norte, hay también fuertes restricciones, mientras que Gales cumple un confinamiento hasta mediados de noviembre.

IRLANDA

El Gobierno irlandés aseguró hoy que el nuevo confinamiento de seis semanas que decretó el pasado 21 de octubre "está funcionando", aunque advirtió de que aún es "demasiado pronto para cantar victoria". Siete días después de la introducción de la máxima alerta del plan contra el coronavirus, el ministro de Educación Superior, Simon Harris, confió en que las restricciones permitirán a la población pasar las Navidades con "cierto grado de normalidad" y, sobre todo, "ayudarán a salvar vidas".

Las últimas cifras oficiales publicadas este miércoles indicaron que se registraron seis nuevos fallecimientos en las 24 horas anteriores, lo que dejó el número de muertes en 1.896, al tiempo que se detectaron 675 nuevos contagios, hasta un total de 59.434.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa registró este miércoles, un día festivo con motivo de la independencia del país, casi 13.000 nuevos contagios con el coronavirus, dando positivo un tercio de los test realizados, informó este jueves el Ministerio de Sanidad.

En el país centroeuropeo hay actualmente unas 175.000 personas con un contagio activo, de las cuales más de 6.600 se encuentran hospitalizadas, casi un millar de ellas en estado grave. Con estos datos, la República Checa sigue siendo el país con mayor incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con 1.449 casos, delante de Bélgica con 1.424, según datos oficiales de la Unión Europea (UE).

Todas las escuelas, bares, restaurantes -sólo pueden vender comida a través de una ventanilla al exterior- y lugares de ocio permanecen cerrados en un intento de frenar la pandemia. El Parlamento de la República Checa decidirá mañana si prolonga el actual estado de emergencia por otros 30 días.

BÉLGICA

Bélgica ha superado su número máximo de pacientes ingresados por covid durante la pandemia, con un total de 5.924 personas hospitalizadas actualmente, según el boletín epidemiológico publicado este jueves por las autoridades sanitarias belgas. El incremento de las hospitalizaciones no es una sorpresa y los expertos del comité técnico contra el coronavirus habían advertido de que se rebasaría ese récord de ocupación.

Con un aumento semanal de los ingresos por covid del 86 %, el reto es saber si el sistema hospitalario los podrá absorber a inicios o mediados de noviembre, especialmente en cuanto a los ingresados en unidades de cuidados intensivos. La incidencia acumulada registrada en Bélgica a 14 días es de 1.498 casos sobre 100.000 habitantes, con una tasa de positividad del 23,6 % y picos del 40,4 % en Lieja y del 31,6 % en Bruselas.

El país se encuentra bajo toque de queda nocturno con la hostelería y las actividades deportivas y culturales suspendidas, pero no se descarta que este viernes se decreten restricciones adicionales tras una reunión de los responsables políticos federales y regionales.

RUSIA

Rusia registró hoy un nuevo récord de contagios y fallecidos diarios por covid-19 desde el comienzo de la pandemia. En la pasada jornada fallecieron 366 personas por covid-19, 66 en Moscú, el principal foco infeccioso del país. Rusia acumula ya 27.301 decesos por coronavirus.

En las últimas 24 horas se detectaron 7.717 nuevos positivos por coronavirus, 4.906 ellos en Moscú, cifra también inédita en el país desde el comienzo de la pandemia.

Pese al gran repunte de la epidemia en las últimas semanas, en las que casi se triplicado los contagios diarios, las autoridades de Rusia han descartado la adopción de medidas drásticas como el confinamiento, un toque de queda o la paralización de sectores económicos.

RUMANÍA

Rumanía registró este jueves otro máximo de contagios diarios con el coronavirus, al diagnosticar sus autoridades sanitarias 6.481 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que la pandemia llegó al país balcánico en marzo pasado. Las autoridades del país, de 19 millones de habitantes, informaron además de 83 muertes entre pacientes diagnosticados con covid-19.

Hasta el momento, en Rumanía han muerto tras contraer la enfermedad 6.764 personas. Un total de 868 pacientes diagnosticados con covid reciben en estos momentos tratamiento en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del país.

Rumanía sufre desde principios de mes un nuevo repunte de infecciones de covid, lo que llevó este jueves al líder de la oposición, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, a plantear la necesidad de retrasar las elecciones legislativas, que el Gobierno ha convocado para el próximo 6 de diciembre.

PORTUGAL

El Gobierno de Portugal prepara nuevas restricciones que serán más circunscritas a los territorios, según la situación de la pandemia en cada zona, después de que el país volviese a registrar un máximo diario, de casi 4.000 nuevos casos. El Ejecutivo de António Costa se reunirá este sábado en un consejo de ministros extraordinario para aprobar nuevas medidas, que se aplicarán a nivel territorial.

Actualmente, Portugal cuenta con restricciones aplicadas en todo el territorio nacional, que se encuentra en estado de calamidad, con la prohibición de reuniones de más de cinco personas y limitaciones a los horarios comerciales. Además, para el fin de semana de Todos los Santos, desde la próxima medianoche y hasta las 6.00 horas del día 3 estará restringida la movilidad entre municipios, aunque con excepciones, como ver espectáculos culturales en una localidad vecina.

SUIZA

Los viajeros que lleguen a Suiza desde sesenta países que estaban incluidos en una lista de alto riesgo por COVID-19 ya no tendrán que permanecer diez días en cuarentena al entrar, debido a la modificación de las medidas preventivas contra la pandemia que entra en vigor hoy jueves. Salen de la lista naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica o Perú, entre otros.

Suiza reportó hoy una cifra récord de casi 10.000 nuevos casos de COVID-19, 31 fallecimientos y una tasa de positividad superior al 26 por ciento. El Gobierno federal anunció este miércoles nuevas medidas para intentar frenar el rápido aumento de contagios, entre ellas la prohibición de eventos públicos de más de 50 personas y de reuniones privadas de más de diez.