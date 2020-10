Australia/Chile.- La Justicia de Australia acepta extraditar a Chile a una exagente de la dictadura de Pinochet

24/09/2018 Imagen de archivo de una bandera de Chile. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE CULTURA FLIICKR



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Justicia de Australia ha dictaminado este jueves que Adriana Rivas, una exagente de la dictadura de Augusto Pinochet, es extraditable a Chile, acusada de participar en secuestros durante el régimen del dictador en el país latinoamericano.



Rivas está acusada de participar en al menos siete secuestros agravados entre 1974 y 1977, entre los que se encuentra el del secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz, y otros seis miembros del movimiento.



Un año después, en 1978, emigró a Australia y aunque fue detenida en 2007 en Chile, volvió al país escapando ilegalmente.



No obstante, la exagente de Pinochet permanecía bajo custodia policial en Nueva Gales del Sur desde que fue detenida en 2019 tras una solicitud de extradición de Chile.



El magistrado Philip Stewart, del Tribunal Central Local de Sydney, ha aprobado este jueves la extradición al considerarse "satisfecho con la información proporcionada en la solicitud" chilena, según informa la cadena de radiodifusión pública de Australia SBS.



Por su parte, el abogado de la acusada, Frank Santisi, ha asegurado que las víctimas no fueron secuestradas, sino detenidas por agentes del Gobierno, y ha criticado "falta de detalle" en la solicitud de extradición, ya que Rivas no formaba parte de un grupo criminal. La acusada asegura que solo ejercía un rol administrativo en el régimen.



Presuntamente, Rivas habría formado parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet que persiguió y torturó a los opositores del régimen. De hecho, fue la secretaria del jefe de la DINA Manuel Contreras.



Los fiscales chilenos que han solicitado la extradición de Rivas aseguran que formaba parte de la 'Brigada Lautaro', un contingente secreto que se conoció en 2007.