Ant Group fija su salida a bolsa, la mayor de la historia, el 5 de noviembre

Ant Group, la filial tecnofinanciera ('fintech') del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, protagonizará la mayor salida a bolsa de la historia el próximo 5 de noviembre. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 29 oct (EFE).- Ant Group, la filial tecnofinanciera ('fintech') del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, protagonizará la mayor salida a bolsa de la historia el próximo 5 de noviembre, confirmó hoy a Efe un representante de la compañía.

Ant, matriz de la popular plataforma de pagos electrónicos Alipay, pretende recaudar cerca de 34.500 millones de dólares (29.372 millones de euros) con una oferta pública de acciones simultánea en las bolsas de Hong Kong y Shanghái.

Así pues, se convertirá en la primera compañía privada en debutar en ambos parqués a la vez.

La fecha del 5 de noviembre está confirmada ante la Bolsa de Hong Kong, aunque en el caso de Shanghái todavía no se ha oficializado debido a que primero se llevará a cabo la suscripción de acciones, que está teniendo lugar en la mañana de este jueves, y el pago de los títulos, cuyo límite es el día 2.

Tras ello, Ant solicitará debutar lo antes posible en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, conocido como el "Nasdaq chino" por su orientación hacia los valores tecnológicos.

Un representante de la empresa explicó hoy a Efe que el plan de Ant es debutar de manera simultánea en ambos parqués, por lo que, si nada se tuerce, la fecha de salida a bolsa en Shanghái también sería el citado día 5 de noviembre.

De hecho, fuentes de la Bolsa de Shanghái indicaron a Efe que Ant está preparando una ceremonia el día 5 para celebrar su debut en el parqué.

La empresa, fundada en 2014 como Ant Financial y renombrada recientemente como Ant Group, pretende utilizar los fondos captados para ampliar su base de usuarios y sus servicios digitales, así como para desarrollar otras utilidades como pagos transfronterizos.

Desde septiembre de 2019, Alibaba es propietaria del 33 % de Ant Financial, mientras que hasta esa fecha la vinculación entre ambas compañías era que la rama "fintech" pagaba a la matriz un 37,5 % de sus beneficios brutos en concepto de canon.

En su estructura accionarial destaca el nombre del fundador y antiguo consejero delegado de Alibaba, Jack Ma, que controla el 50,5 % de las acciones de Ant, por lo que esta salida a bolsa podría hacer crecer aún más la fortuna del que ya es el hombre más rico de China.

El precio por acción fijado por Ant, de 68,8 yuanes (10,25 dólares, 8,72 euros) en Shanghái y de 80 dólares hongkoneses (10,32 dólares, 8,78 euros) en Hong Kong, situaría la valoración de la empresa en más de 313.000 millones de dólares (266.365 millones de euros).