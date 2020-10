ANALISIS-Si Biden gana la elección de EEUU, brasileño Bolsonaro perdería un aliado en comercio y clima

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil Jair Bolsonaro en base aérea de Brasilia, Brasil, 23 de octubre del 2020. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Por Anthony Boadle y Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 29 oct (Reuters) - Una victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial de Estados Unidos la próxima semana podría llevar a los temas de medioambiente y derechos humanos a lo más alto de la agenda con Brasil, complicando las relaciones con el presidente Jair Bolsonaro y poniendo en riesgo el comercio, dijeron diplomáticos y analistas.

Si Biden gana la votación del martes, Bolsonaro perdería un aliado diplomático y se encontraría aislado en su respuesta ante la pandemia de COVID-19, que siguió el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desestimar la gravedad del virus.

Ambos líderes han restado importancia a la pandemia de forma reiterada, incluso a pesar de que sus países han sufrido los brotes más letales del mundo.

La presión de Biden para frenar la deforestación en la Amazonía y la preocupación por el cambio climático sería un cambio importante respecto al enfoque de Trump y podría causar fricciones con Bolsonaro, según Mike Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, un grupo de expertos de Washington que se centra en las relaciones en América.

"Hay personas en el Partido Demócrata que quisieran perseguir a Bolsonaro y ser muy duros con él en este tema, y unir fuerzas con los europeos para aplicar una presión significativa", dijo Shifter en una entrevista telefónica.

Las preocupaciones por los derechos LGBT, los de las mujeres y los pueblos indígenas, que no estaban en la agenda de Trump, serán planteados por un gobierno de Biden, dijo Shifter.

Las comunidades marginadas de Brasil, incluidas las personas LGBT y afrobrasileños, dicen que la violencia contra sus miembros ha aumentado bajo el mandato de un presidente conocido por sus comentarios homofóbicos y racistas durante el tiempo que sirvió como congresista.

Los líderes indígenas dicen que el plan de Bolsonaro para explotar económicamente la Amazonía ha fomentado la invasión de las tierras de sus reservas por parte de madereros y mineros ilegales.

Durante el primer debate presidencial del mes pasado frente a Trump, Biden dijo que la selva tropical estaba siendo "despedazada" y propuso que los países ofrezcan 20.000 millones de dólares a Brasil para que detenga la deforestación o que enfrente "consecuencias económicas".

Bolsonaro criticó las declaraciones como "amenazas cobardes" de sanciones. La oficina del presidente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

COMERCIO

Rubens Barbosa, exembajador de Brasil en Washington, espera que las exportaciones brasileñas se vean afectadas si Biden se une a los esfuerzos de los países europeos por combatir la deforestación del Amazonas. El respaldo de Estados Unidos podría fortalecer los pedidos en Europa de boicotear las exportaciones de alimentos de Brasil, afirmó.

Los productos agrícolas de Brasil representan una cuarta parte de sus exportaciones. A pesar de la estrecha relación entre Bolsonaro y Trump, las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, su segundo socio comercial después de China, cayeron un 31,5% en los primeros nueve meses de este año a su nivel más bajo en una década, en parte debido a las políticas proteccionistas de Washington.

Aunque Estados Unidos es más un competidor que un importante mercado de exportación para los principales productos agrícolas de Brasil, un presidente recién electo con una postura crítica aumentaría la presión sobre los principales compradores de carne de res y soja de Brasil, las que han sido relacionadas con la deforestación.

Eso podría aumentar la dependencia que Brasil tiene de China, frustrando a la base conservadora de Bolsonaro, dijeron analistas.

"Esto podría tener consecuencias concretas para las exportaciones agrícolas brasileñas y el financiamiento de proyectos en Brasil", dijo Barbosa.

Los gobiernos de Estados Unidos y Brasil firmaron acuerdos de comercio e inversión la semana pasada.

Es poco probable que Biden revierta esos pactos, pero los planes para un acuerdo de libre comercio anunciado por Bolsonaro no ocurrirán si el demócrata se convierte en presidente y pone al medio ambiente en lo más alto de su agenda, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Americas Society and Council of the Americas, organización dedicada a promover los negocios en el hemisferio.

En lo relativo a oponerse a la creciente influencia de China en América Latina, habrá pocos cambios, porque ese es un tema que actualmente tiene apoyo bipartidista en Washington, dijo Farnsworth. Pero es probable que Biden adopte una postura más moderada y deje de lado el enfoque agresivo de Trump de obligar a los países de la región a elegir entre Washington y Pekín.

(Reporte de Anthony Boadle y Lisandra Paraguassu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)