AMP2.- Francia.- Al menos tres muertos por un ataque con cuchillo en una iglesia en Niza

El presunto agresor ha sido detenido y evacuado con heridas a un hospital



PARÍS, 29 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas han muerto y varias más han resultado heridas por un ataque con cuchillo perpetrado en una iglesia de la ciudad francesa de Niza, en el sureste del país, según las autoridades locales, que han confirmado la detención del presunto agresor.



El ataque ha tenido lugar en torno a las 9.00 horas en el interior de la iglesia de Notre Dame de Niza y se ha saldado con la muerte de tres personas, según el alcalde, Christian Estrosi, que ha confirmado que dos de estas víctimas han perdido la vida dentro de la basílica.



También ha resultado herido el supuesto autor de los apuñalamientos, que ha sido evacuado a un hospital tras su arresto, según fuentes policiales citadas por la cadena BFMTV. El sospechoso fue tiroteado por los primeros agentes que llegaron al lugar, según el diario 'Le Monde'.



El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha convocado una reunión de urgencia y ha instado a la ciudadanía a evitar la zona, la misma recomendación que ha lanzado el alcalde de la localidad, Christian Estrosi, quien ha apuntado en Twitter que "todo hace suponer" que se trata de un atentado terrorista. La Fiscalía antiterrorista ha asumido las investigaciones. Todas las iglesias de Niza han quedado bajo vigilancia por el temor a que puedan producirse nuevos ataques



Para Estrosi, "no hay ninguna duda" del significado de este ataque, que ha atribuido al "islamofascismo". Según ha explicado ante los medios, el detenido "no dejaba de repetir 'Allahu akbar' (Alá es el más grande) cuando estaba siendo atendido por los médicos" en el lugar de los hechos.



El alcalde se ha desplazado al lugar del ataque y también está previsto que Darmanin y el presidente galo, Emmanuel Macron, viajen a Niza a lo largo del día. La noticia ha coincidido con un pleno de la Asamblea Nacional en el que el primer ministro, Jean Castex, detallaba las nuevas restricciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus y todos los diputados han guardado un minuto de silencio.



"Una vez más, en las circunstancias tan difíciles que atraviesa nuestro país, no pudo más que llamar a la unidad y la cohesión de los representantes nacionales", ha dicho Castex, que abandonado de forma precipitada la sede parlamentaria para dirigirse al Ministerio del Interior, a donde también se ha desplazado Macron.



DETONACIONES CONTROLADAS



El alcalde de Niza ha aplaudido la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que han desplegado en la zona un equipo de artificieros. La Policía Nacional ha confirmado en Twitter que ha realizado varias explosiones controladas, en un intento por llamar a la calma de la población: "La situación está bajo control".



Francia ha sido objeto de críticas en estos últimos días por parte del mundo musulmán a raíz de la cruzada lanzada por el presidente, Emmanuel Macron, contra el "separatismo islámico". Líderes internacionales como el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, han acusado a Macron de xenofobia y de ser "hostil" con el islam.



El último ataque terrorista en Francia se produjo el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado a las afueras de París después de mostrar unas caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. A raíz de este atentado, las autoridades han endurecido la vigilancia de organizaciones islamistas.



Niza ya fue escenario de un atentado el 14 de julio de 2016, cuando en plena fiesta nacional un terrorista embistió con su camión a los cientos de personas que se agolpaban en el Paseo de los Ingleses. Más de 80 personas perdieron la vida entonces.