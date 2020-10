AMP.- Fútbol/Liga Europa.- (Crónica) Alcácer guía al Villarreal, el Granada empata en casa y la Real cae ante el Nápoles

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Villarreal sumó los tres puntos ante el Qarabag (1-3) en un alocado final de partido que resolvió Paco Alcácer, autor de un doblete en apenas siete minutos, mientras que el Granada no pasó del empate ante el PAOK (0-0) en su estreno como local en la fase de grupos y la Real Sociedad encajó su primera derrota a manos del Nápoles (0-1) en encuentros de la segunda jornada en la Liga Europa.



Alcácer volvió a llamar a la puerta de Luis Enrique. El delantero del Villarreal ha disputado 40 minutos en Europa este curso, ha marcado cuatro goles y ha dado seis puntos al 'submarino amarillo'. El acierto del jugador de Torrente se convirtió en una remontada de muchos quilates para el combinado español.



El Villarreal fue mejor en Estambul, escenario del partido por el conflicto azerí, y dominó a su rival desde el principio y hasta el final, pero no fue hasta los minutos finales cuando pudo asestar el golpe definitivo. En 11 minutos dio la vuelta a un partido que se había puesto muy feo para sus intereses.



Bacca y Rubén Peña fueron los primeros en avisar a los 15 minutos con dos lanzamientos a la madera. El ariete colombiano lo hizo con un cabezazo y el lateral abulense asustó al Qarabag con un zurriagazo que terminó en el larguero.



A la media hora volvió a la carga Trigueros con una falta que detuvo -no sin problemas- Magomedaliyev y nada más comenzar el segundo asalto llegó el turno de Chukwueze. El gol para el Villarreal era cuestión de tiempo, sobre todo cuando Jaume Costa se topó con el lateral de la red en otra gran combinación de los castellonenses a 20 minutos del final.



Sin embargo, el Qarabag -que ha perdido sus dos partidos de Europa League- se adelantó en el marcador con una gran jugada de Patrick Andrade, que culminó con una vaselina en los pies de Owusu en el minuto 78. El ariete de los azeríes batió a Geronimo Rulli sin dudar. El gol no hizo daño a los amarillos, que levantaron el vuelo en la jugada siguiente.



El joven Yeremi Pino, de 18 años, fue quien contestó con fiereza al gol local con una acción fantástica que puso el cuero en la escuadra. A partir de ahí llegó el 'huracán Alcácer' para poner en ventaja al Villarreal y para confirmar el triunfo más tarde. El 1-2 lo marcó tras una buena triangulación, y el segundo, de penalti tras un codazo de Abbas sobre Trigueros.



El Villarreal se apuntó un triunfo vital para sus aspiraciones en la Liga Europa, el primero lejos de La Cerámica, y manda en su grupo con los mismos puntos que el Maccabi Tel Aviv, que también se impuso este jueves como visitante ante el Sivasspor (1-2).



POLITANO TUMBA A UNA BUENA REAL SOCIEDAD



La Real Sociedad no pudo sumar ante el Nápoles (0-1) en un duelo donde mereció mejor suerte y apretó hasta el final con claras ocasiones. Los de Imanol Alguacil llevaron el peso del partido, pero recibieron un desafortunado gol de Matteo Politano a los 55 minutos que acabó por ser definitivo.



En el Reale Arena, los 'txuri urdines' sufrieron al comienzo y Lobotka fue el primero en perdonar en una buena jugada que partió a la defensa vasca para suerte de los italinos. Sin embargo, los de Gennaro Gattuso no lograban adelantarse. La Real, entre tanto, fue ganando metros en el campo contrario y acabó el primer tiempo con un disparo de Oyarzábal que se marchó por muy poco.



El Nápoles intentó armarse en el centro del campo tras el dominio de los donostiarras que seguía creciendo en jugadas por banda o con la presencia de David Silva. Y en una jugada aislada, Politano logró el 0-1 con muchísima fortuna después de que su disparo seco tocase en Sagna y al desviarla confundiera a Álex Remiro.



La Real despertó con una jugada de Silva, que acabó en botas de Portu y por poco no supuso el empate. Ospina realizó una parada de mucho mérito e impidió el empate. Los visitantes terminaron con diez por expulsión de Victor Osimhen, pero se llevaron los tres puntos para colocarse como terceros del grupo F, igualado a puntos a la Real y a tres del AZ Alkmaar, líder de la contienda.



Además, en el Nuevo Los Cármenes el Granada sumó un punto valioso ante el rocoso PAOK (0-0) que le sirve para seguir invicto en su periplo europeo y para quedarse como líder en solitario del grupo E. Los andaluces fueron a más con el paso de los minutos y encerraron a los griegos en su campo, pero no dieron con la tecla en los 90 minutos.



Ni Machís, ni Jorge Molina, ni Germán, en la última acción del partido, pudieron lograr el gol que dejara la victoria en la ciudad nazarí. Aún así, la trayectoria del Granada sigue siendo ascendente y gracias al triunfo del PSV Eindhoven se queda en solitario en la primera posición.