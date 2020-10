Allan sustituye al lesionado Fabinho en Brasil para duelos del premundial sudamericano

El mediocampista Allan sustituirá al lesionado Fabinho en la nómina de Brasil para la próxima doble fecha de las eliminatorias sudamericanas en noviembre, en la que los pentacampeones enfrentarán a Venezuela y Uruguay, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol.

El volante defensivo del Everton de Inglaterra, que hizo parte del plantel que ganó la Copa América disputada en Brasil en 2019, reemplazará a su colega del Liverpool, que sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en la victoria de su equipo 2-0 ante el Midtjylland danés en la Champions League el martes.

El médico de la 'Selecao', Rodrigo Lasmar, recibió los informes médicos del cuadro inglés que "confirman la imposibilidad de participación" de Fabinho, de 27 años y suplente habitual del equipo que dirige Tite, indicó en un comunicado la CBF.

El técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, había ironizado sobre lo que representa la inasistencia del futbolista para Tite, que suele alinear en esa posición a Casemiro (Real Madrid), Arthur (Juventus, ITA) o Douglas Luiz (Aston Villa, ING).

"No sé si Tite está preocupado, porque nunca lo pone a jugar. Entonces probablemente él (Fabinho) simplemente no va a quedarse sentado en la banca en los próximos juegos de la selección", aseguró al término del juego del martes.

La baja de Fabinho se suma a la de Philippe Coutinho, del Barcelona, que será reemplazado por Lucas Paquetá, del Olympique de Lyon, anunció la CBF la víspera.

Líder del clasificatorio sudamericano, Brasil además está pendiente de la evolución del astro Neymar, que abandonó tempranamente, por una aparente dolencia muscular en la pierna izquierda, el partido de este miércoles en el que su club, el PSG, venció 2-0 al Basaksehir en Turquía.

"Es el aductor, espero que no sea otra lesión, pero no se sentía bien y por eso lo saqué", dijo el técnico del once parisino, Thomas Tuchel, quien precisó que el jugador aún tenía que ser examinado por los médicos.

A la lista de ausentes se podría sumar Alex Telles, del Manchester United, quien lucha con Renan Lodi, del Atlético de Madrid, por la banda izquierda.

El lateral izquierdo dio positivo a la prueba del covid-19, según informó la escuadra inglesa esta miércoles, y su presencia en la 'Canarinha' dependerá de si alcanza a recuperarse.

Brasil enfrentará el 13 de noviembre a Venezuela en el estadio Morumbí de Sao Paulo y cuatro días más tarde a Uruguay en el Centenario de Montevideo.

