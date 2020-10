AI lanza campaña a favor de enfermeras venezolanas, "condenadas" a la miseria

Personal médico practica tamizajes a ciudadanos venezolanos. EFE/Mario Caicedo/Archivo

Caracas, 29 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) Venezuela lanzó este jueves la campaña "enfermeras para cuidarte" con la que espera "movilizar la solidaridad" hacia estas profesionales de la salud que, según la organización, están "condenadas" a vivir en la miseria en el país suramericano.

La campaña quiere "lograr cambios en la protección de la vida" de quienes ejercen este oficio en Venezuela, mayoritariamente mujeres, para que puedan superar "las terribles condiciones en las que están obligadas a trabajar", dice una nota de prensa de AI.

La gerente de documentación de AI Venezuela, Vivian Díaz, explicó a Efe que esa "solidaridad" que esperan obtener de la sociedad civil no necesariamente se traduce en dinero, sino en "sensibilizar" y en "amplificar la voz de las enfermeras con sus demandas".

Entre esos requerimientos, dijo, están una mejora salarial que multiplique los cuatro dólares mensuales que perciben en la actualidad, así como la dotación de material de trabajo que las proteja ante el riesgo de contagio por covid-19, una pandemia que ha dejado 237 sanitarios fallecidos, según organizaciones gremiales.

"Estaremos enviando mensajes que muestran el drama que viven las enfermeras porque trabajan en las peores condiciones y la solidaridad se puede materializar de distintas maneras", dijo Díaz.

En su comunicado, AI Venezuela denunció que, para este personal, la posibilidad de contagiarse del coronavirus SARS-CoV-2 "es muy alta por la insuficiencia de equipos de bioseguridad para la protección individual".

Así mismo, la organización denuncia que quienes se dedican a la enfermería "tienen jornadas excesivamente largas, sobrecarga de trabajo por falta de personal y viven diariamente el riesgo de contagiar a sus familiares".

Además, deben enfrentar el deterioro que registran los hospitales venezolanos, en los que falla el suministro de agua, "no funcionan los equipos de ventilación y no hay suficientes productos de limpieza como jabón y cloro para asear las áreas comunes".

El personal de enfermería en Venezuela ha protagonizado numerosas manifestaciones callejeras en los últimos años reclamando las demandas que hoy recoge AI.