Afganistán.- Al Qaeda sigue "fuertemente integrada" con los talibán afganos, según un experto antiterrorista de la ONU

El grupo integrista fundado por el mulá Omar habría prometido a la red terrorista que seguirán siendo aliados a pesar del acuerdo de paz



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La red terrorista Al Qaeda continúa estando "fuertemente integrada" con los talibán afganos, a pesar del acuerdo de paz firmado en febrero con Estados Unidos en Doha, según ha asegurado a la BBC el coordinador del Equipo de Seguimiento de los talibán, Al Qaeda y Estado Islámico de Naciones Unidas, Edmund Fitton-Brown.



El experto antiterrorista ha asegurado que los talibán prometieron a Al Qaeda antes de la firma del acuerdo de paz con Estados Unidos que seguirían siendo grupos aliados. En el texto firmado el 29 de febrero con Estados Unidos en Doha, los talibán se comprometieron explícitamente a no permitir que otros grupos terroristas utilizaran el territorio afgano para lanzar ataques internacionales.



"Los talibán estuvieron hablando de manera periódica y a un muy alto nivel con Al Qaeda y le reafirmaron que seguirían manteniendo sus vínculos históricos", ha advertido Fitton-Brown. Las relaciones entre Al Qaeda y los talibán afganos "no han cambiado de manera sustancial" desde la firma del acuerdo de paz.



"Al Qaeda está fuertemente integrada con los talibán y tiene un buen acuerdo sobre acciones y entrenamiento militar. Eso no ha cambiado", ha asegurado. Cuando Estados Unidos lanzó su intervención militar en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre el principal objetivo que esgrimió para justificar el despliegue fue acabar con la amenaza de Al Qaeda y derrocar al régimen liderado por los talibán, que estaba dando refugio al líder de la red terrorista, Usama bin Laden.



Al Qaeda ha perdido fuerza y capacidad para atentar en Occidente en la última década pero se cree que su líder, el egipcio Ayman al Zawahiri, continúa escondido en territorio afgano junto con otros dirigentes del grupo terrorista. El sábado pasado, la Inteligencia afgana informó de la muerte de Husam Abd al Rauf, un dirigente egipcio de Al Qaeda, en una operación en la provincia de Ghazni.



AL QAEDA SIGUE SIENDO UNA AMENAZA EN AFGANISTÁN



El experto antiterrorista de Naciones Unidas ha advertido de que Al Qaeda, aunque tenga ahora un perfil más bajo, sigue siendo "peligrosa" y "resiliente".



Desde la firma del acuerdo de paz de Doha, los talibán han subrayado que su objetivo sigue siendo instaurar un sistema islámico y han asegurado que ya no van a volver a atacar a las fuerzas militares internacionales, aunque no han dejado de reforzar su campaña de ataques contra las fuerzas de seguridad bajo mando de Kabul.



Fitton-Brown ha dicho que ha recibido informes que apuntan que los talibán estarían obligando a algunos milicianos paquistaníes a registrarse en sus filas y a cumplir un código que les prohíbe perpetrar atentados fuera del territorio afgano.



El experto antiterrrorista de la ONU ha dicho que no está claro si ese código lo aplican los talibán también a los milicianos de Al Qaeda ni tampoco de si se trata una decisión "irrevocable" para impedir que haya ataques internacionales lanzados desde suelo afgano.



Por su parte, el coordinador antiterrorista del Departamento de Estado estadounidense, el embajador Nathan Sales, ha dicho a la BBC que el Gobierno norteamericano espera que los talibán cumplan los compromisos incluidos en el acuerdo de paz de Doha.



"Esperamos que los talibán cumplan los compromisos que adoptaron para poner fin a todas las conexiones con organizaciones terroristas en Afganistán. Pretendemos seguir supervisando la situación desde muy cerca para garantzar que cumplen su palabra", ha afirmado.



Un diplomático que ha seguido el proceso de paz en Afganistán ha afirmado que los planes para la retirada de las tropas de Estados Unidos del país centroasiático no se basan en el cumplimiento de las "condiciones" acordadas en la capital qatarí el 29 de febrero sin o en la "agenda" política del Gobierno estadounidense.



Rahmatulá Andar, un antiguo comandante talibán que ahora es portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno afgano, ha advertido del riesgo de que Al Qaeda y otros grupos de milicianos vuelvan a resurgir en suelo afgano. "Los estadounidenses pueden pensar que el acuerdo que han firmado con los talibán resolverá todo pero el tiempo demostrará que no ha sido así", ha pronosticado.