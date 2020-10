ACTUALIZA 1-Asesores de Casa Blanca advierten de una propagación persistente del COVID-19 en EEUU

Por Doina Chiacu

WASHINGTON, 29 oct (Reuters) - El grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus advirtió de la persistente y amplia propagación del COVID-19 en la mitad occidental de Estados Unidos y sus miembros instaron a que se adopten medidas de mitigación agresivas para frenar las infecciones.

El área incluye varios estados que están siendo disputados en la elección presidencial del martes, cuando el presidente republicano Donald Trump busque un segundo mandato contra el aspirante demócrata Joe Biden.

"Estamos en una trayectoria muy difícil. Vamos en la dirección equivocada", dijo el doctor Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.

Fauci señaló que los casos de coronavirus están aumentando en 47 estados y los pacientes están abrumando a hospitales de todo el país.

"Si las cosas no cambian, si continúan en el rumbo que estamos, habrá mucho dolor en este país con respecto a los casos y hospitalizaciones adicionales y las muertes", dijo Fauci en una entrevista con la CNBC el miércoles por la noche.

El grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus ha advertido a los estados del centro y oeste del país que serán necesarias medidas de mitigación agresivas, según los informes estatales semanales vistos por CNN.

Biden y sus compañeros demócratas en el Congreso han reprochado a Trump su manejo de la pandemia del coronavirus, que ha matado a casi 228.000 personas en Estados Unidos.

Trump presionó para reabrir la economía de los Estados Unidos, a veces en contra del consejo de sus propios expertos en salud del gobierno, mientras que muchos de sus partidarios en Michigan y otros lugares protestaron por el cierre y los esfuerzos de mitigación.

El Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, defendió la respuesta del gobierno el jueves y subrayó que los tratamientos y las vacunas están en camino.

"Sabemos lo que no funciona. Sabemos que los cierres a largo plazo y el cierre de nuestra economía y el asegurarse de que todo el mundo se quede dentro de su casa no funciona", dijo Meadows en "This Morning" de la CBS. (Reporte de Doina Chiacu en Washington y Lisa Shumaker en Chicago; reporte adicional de Maria Caspani en Nueva York Editado en español por Javier López de Lérida)