1-2. El uruguayo Menosse da el triunfo al Cali y deja malherido a Millonarios

Jugadores de Cali celebran hoy, al final de un partido de la Copa Sudamericana entre Millonarios y Deportivo Cali en el estadio de Deportivo Cali en Cali (Colombia). EFE/Raúl Arboleda

Bogotá, 28 oct (EFE).- Un cabezazo del defensa central uruguayo Hernán Menosse en el minuto 85 le dio este miércoles el triunfo por 1-2 al Deportivo Cali en su visita al Millonarios, que quedó herido de muerte en el partido de ida de la serie colombiana de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El cuadro local se puso en ventaja con un tanto del artillero Cristian 'Chicho' Arango, pero los 'Azucareros', entrenados por el uruguayo Alfredo Arias, igualaron con una anotación del mediocentro Andrés Colorado.

El partido jugado en el estadio El Campín, de Bogotá, tuvo un inicio muy parejo. Los anfitriones trataron de inclinar la balanza a su favor y de hacer daño por los costados con un trabajo incisivo de David Macalister Silva, quien volvió a las canchas tras más de un mes de ausencia por lesión.

En cuanto al Cali, el argentino Agustín Palavecino pesó poco y fue opacado en el centro del campo por los volantes John Duque y Stiven Vega, por lo que el balón casi no le llegó al goleador Angelo Rodríguez.

La primera opción de anotar de Millonarios la tuvo Arango al minuto 16 cuando recibió con el pecho un pase filtrado de Ayron del Valle y sacó un remate que salió desviado.

Los capitalinos mantuvieron el dominio y siguieron atacando bajo el liderazgo de su goleador, un dolor de cabeza para los centrales Menosse y Caicedo.

Sin embargo, Millonarios no pudo materializar ese dominio en goles, mientras que su rival, con algunas escaramuzas del habilidoso Deiber Caicedo, tampoco fue claro y el primer tiempo terminó sin tantos.

Una vez salieron los equipos de los camerinos, el 'Ballet Azul' abrió el marcador en una gran jugada que comenzó con el saque y en la que, volcados a la izquierda, los jugadores tocaron el balón hasta que Silva le filtró un pase a Arango, quien se deshizo de Caicedo en el área y mandó el balón al fondo de la red con un toque sutil.

Los bogotanos mantuvieron el ímpetu y siguieron jugando en terreno del Deportivo Cali, donde estuvo el delantero Ricardo Márquez en reemplazo de Del Valle.

Sin embargo, los dirigidos por Arias comenzaron a atacar y tuvieron la más clara al minuto 69 cuando el debutante Carlos Lucumí mandó un cabezazo que pasó cerca del horizontal de Christian Vargas.

La igualdad llegó seis minutos después cuando Palavecino apareció y mandó un centro preciso para Colorado, que con un cabezazo certero venció la resistencia de Vargas, que hasta ese momento no había intervenido casi nada en el partido.

Los visitantes, que ya se habían apropiado del control del partido, consiguieron el gol del triunfo en el minuto 85 cuando el creativo Carlos Lizarazo, que recién había ingresado, cobró un tiro de esquina en el que Menosse se anticipó y cabeceó para que el balón entrara al fondo del arco tras rebotar en el horizontal.

Al final el Cali mantuvo el control del balón y se llevó un triunfo de oro que lo deja cerca de los octavos de final, mientras que Millonarios tendrá que remar contracorriente para soñar con clasificarse.

Con el triunfo de este miércoles, el Deportivo Cali acumula 22 partidos consecutivos sin perder, pues el último encuentro en el que cayó se jugó el pasado 17 de noviembre ante el América, que lo venció 2-1 por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura de 2019.

- Ficha técnica:

1. Millonarios: Christian Vargas; Elvis Perlaza, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas, Diego Godoy; John Duque (m.87, Juan Camilo García), Stiven Vega, Emerson Rodríguez (m.73, Elíser Quiñones), David Silva (m.61, Juan Camilo Salazar); Cristian Arango (m.87,Diego Abadía) y Ayron del Valle (m.46, Ricardo Márquez).

Entrenador: Alberto Gamero.

2. Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduar Caicedo, Darwin Andrade (m.61, Carlos Lucumí); Jhojan Valencia, Andrés Colorado (m.77, Andrés Balanta), Deiber Caicedo (m.77, Carlos Lizarazo), Andrés Arroyo (m.54, Kevin Velasco), Agustín Palavecino; y Angelo Rodríguez.

Entrenador: Alfredo Arias.

Árbitro: el ecuatoriano Franklin Congo. Amonestó a Palavecino, Godoy, Vega y Márquez.

Goles: 1-0, m.46: Cristian Arango. 1-1, m.74: Andrés Colorado. 1-2, m.84: Hernán Menosse.

Incidencias: partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio El Campín, de Bogotá.