Yemen.- Irán condena el asesinato del ministro de Juventud y Deportes de las autoridades instaladas por los huthis

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha condenado este miércoles el asesinato en Yemen del ministro de Juventud y Deportes de las autoridades instaladas por los huthis en las zonas bajo su control, Hasán Zaid, suceso del que ha acusado a "agresores".



"Como otros crímenes cometidos por los agresores contra Yemen, este cobarde asesinato revela sin lugar a dudas la debilidad de los agresores, que han llegado a un impás en la confrontación con la resistente y decidida nación de ese país", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.



Así, ha manifestado que "el asesinato no sólo no mina la determinación y la moral del pueblo yemení, sino que deja aún más clara la legitimidad de esta digna nación".



El presidente del Consejo Supremo Político, Mahdi al Mashat, aseguró el martes que los responsables de "este crimen traicionero y cobarde" serán llevados ante la justicia de cara a un "castigo disuasorio que sirva de ejemplo a los que quieran socavar la seguridad y la estabilidad de Yemen".



Zaid, quien era además secretario general del partido Al Haq, se ha convertido así en el miembro de los huthis de mayor rango en morir en el país desde la muerte en abril de 2018 del entonces presidente del Consejo Supremo Político, Salé al Samad, en un bombardeo ejecutado por la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí.



Por otra parte, la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí ha asegurado este miércoles haber interceptado y destruido varios drones con explosivos lanzados por los huthis contra el país, tal y como ha recogido la agencia estatal saudí de noticias, SPA.



Las fuerzas leales al Gobierno yemení, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis, respaldados por Irán, llevan combatiendo desde finales de 2014, en una guerra que ahora se considera un conflicto de poder entre las dos principales potencias rivales de la región.



El conflicto ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial. Actualmente, casi el 80 por ciento de la población, unos 24 millones de personas, necesitan asistencia en el país, donde hay más de 20 millones en inseguridad alimentaria.