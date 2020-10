27/10/2020 Victoria Federica se salta de nuevo las medidas de distanciamiento por el Covid después de ser pillada sin mascarilla. MADRID, 28 (CHANCE) Victoria Federica de Marichalar y Borbón está de nuevo en el ojo del huracán después de ser pillada, en varias ocasiones, saltándose las medidas restrictivas impuestas a causa de la pandemia del Covid-19. Recientemente, la hija de la Infanta Elena era grabada en una fiesta en la que, además de no mantener la distancia de seguridad con sus amigos - evento que por otra parte, superaba el número de personas permitidas en una reunión social - tampoco llevaba la mascarilla obligatoria por el virus. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Victoria Federica de Marichalar y Borbón está de nuevo en el ojo del huracán después de ser pillada, en varias ocasiones, saltándose las medidas restrictivas impuestas a causa de la pandemia del Covid-19. Recientemente, la hija de la Infanta Elena era grabada en una fiesta en la que, además de no mantener la distancia de seguridad con sus amigos - evento que por otra parte, superaba el número de personas permitidas en una reunión social - tampoco llevaba la mascarilla obligatoria por el virus.



Poco después, la sobrina del Rey Felipe VI, ajena a todas las críticas, era captada por las cámaras a las puertas de la prestigiosa universidad madrileña en la que estudia, de nuevo sin mascarilla, y de nuevo sin mantener las medidas de distanciamiento social. Y es que, sonriente y muy cómplice con un compañero, miraba algo con él en su teléfono movil sin guardar el metro y medio obligatorio a causa de la pandemia.



Y ahora lo ha vuelto a hacer. Hemos pillado a Victoria Federica, otra vez, sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad. A las puertas de un céntrico restaurante, la it girl - ajena a la presencia de las cámaras - ha compartido confidencias con un amigo, con el que se ha fumado un cigarro mientras miraban su teléfono móvil y hablaban a escasos centímetros.



Sin embargo, y lejos de defenderse, Victoria Federica prefiere dar la callada por respuesta y no se pronuncia sobre las críticas que ha recibido por no respetar las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia del Covid-19 ni el uso obligatorio de la mascarilla. Muy seria y sin dejar de mirar su teléfono, la hija de la Infanta Elena guarda silencio mientras se sube rápidamente al coche que la espera. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!