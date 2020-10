Unión La Calera lidera el torneo con una racha de cinco partidos sin derrotas

En la imagen, el entrenador de Unión, Juan Pablo Vojvoda. EFE/Marcelo Sayao/Archivo

Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- Unión La Calera goleó por 3-0 a Huachipato en la decimosexta fecha del fútbol chileno y se consolidó como el único líder con 36 puntos, a la espera del encuentro pendiente entre Universidad Católica y Palestino.

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda no han perdido en los últimos cinco choques y mantienen el invicto de local.

Con goles de Andrés Vilches, Jeisson Vargas y Juan Leiva, los cementeros afirmaron su buen presente con un juego versátil, presión numerosa lejos de su arco y buen balance defensivo.

El partido entre el Palestino y Universidad Católica no se jugó por el compromiso de los cruzados en la finiquitada fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo del que resultaron eliminados.

La Asociación Nacional del Fútbol Chileno reprogramó este encuentro para el domingo 8 de noviembre.

Como escolta quedó el Unión Española con 35 unidades, que ganó por 1-0 al Cobresal.

Los hispánicos dirigidos por Ronald Fuentes, que se están acostumbrando a ganar, esperan la pronta recuperación del jugador Carlos Palacios, una de las apariciones más destacadas en lo que va de torneo que sufrió una leve lesión muscular.

Deportes Antofagasta se mantiene en la parte alta de la tabla con 27 puntos en el cuarto lugar, a pesar de caer de visita frente al Santiago Wanderers por 1-2.

La Universidad de Chile, por su parte, jugó un correcto primer tiempo ante Audax Italiano, pero los itálicos lograron el empate 2-2 tras una expulsión en los azules y la lesión de Walter Montillo.

Los azules se sitúan en la quinta posición con 26 puntos y no logran ascender para disputar los primeros puestos.

Sin embargo, el alto desempeño del ariete universitario, Joaquín Larrivey, lo sostiene como el goleador absoluto del torneo con 14 tantos, los dos últimos convertidos en este encuentro.

La campaña irregular de la 'U' tiene en el punto de mira a su entrenador, Hernán Caputto, sujeto de múltiples críticas e incluso dudas sobre su continuidad en el club.

Uno que no logra recuperarse de una campaña con bajísimo rendimiento es Colo Colo, que cerró la fecha este miércoles con un empate de visita 1-1 con el Everton.

Los albos se mantienen en zona de descenso con 11 puntos, solo por sobre La Serena que ha sumado 9 unidades.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, buscaba anotarse la primera victoria al mando del equipo, pero sus esfuerzos no fueron suficientes.

El Everton, que se ubica de noveno con 20 puntos, no pudo mantener el 1-0 convertido a los 30 minutos de juego y le empataron a los 54.