TV Azteca analiza opciones estratégicas en medio de pérdidas

(Bloomberg) -- TV Azteca SAB, del multimillonario mexicano Ricardo Salinas, está considerando contratar a un asesor estratégico después de registrar una pérdida en el tercer trimestre y luchar para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en la industria de los medios.

La compañía reportó una pérdida de 77 millones de pesos (US$3,6 millones) en el período, en comparación con una utilidad neta de 193,5 millones de pesos un año antes. Aunque los ingresos mejoraron secuencialmente con respecto al trimestre anterior, cuando alcanzaron el nivel más bajo desde al menos 2010, todavía estaban por debajo del nivel de hace un año por 2.500 millones de pesos.

La caída ha llevado a TV Azteca a considerar medidas más dramáticas.

“La empresa continúa evaluando la posibilidad de contratar un asesor estratégico para definir alternativas que maximicen el valor de la compañía en el nuevo entorno”, dijo TV Azteca en un comunicado con sus resultados.

El valor en libros por acción casi se ha evaporado, hasta un mínimo histórico de 0,02 centavos, y las acciones de TV Azteca cotizan en un mínimo histórico por debajo de 30 centavos, según datos compilados por Bloomberg.

Las acciones de TV Azteca han caído desde 2011, a medida que su operación estadounidense Azteca América se debilitaba y las operaciones mexicanas de la compañía se mantuvieron muy por detrás de la principal cadena local, Grupo Televisa SAB. TV Azteca vendió su empresa estadounidense en 2017.

Salinas: el séptimo hombre más rico de América Latina, que controla Grupo Salinas, así como el banco y distribuidora de electrodomésticos Grupo Elektra SAB, ha tenido su propio roce con el coronavirus. El hombre de 65 años ha subido fotos a su cuenta de Twitter mientras se recupera del covid-19.

El magnate había llamado previamente a las medidas de México para contener el virus “autoritarias” y dijo que arruinarían la economía. El principal presentador de TV Azteca dijo a los televidentes en abril que ignoraran al zar para el coronavirus del presidente Andrés Manuel López Obrador.

