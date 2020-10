Trump y Biden coincidirán en Florida en la recta final de campaña electoral

En la imagen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden durante el ultimo debate presidencial en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. EFE /JIM BOURG /Archivo

Miami, 28 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, coincidirán el jueves en Florida, un estado clave para lograr el triunfo en las elecciones del 3 de noviembre próximo y en el que las encuestas muestran un empate técnico entre ambos.

El exvicepresidente durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) ya había anunciado con anterioridad un acto de campaña en el sureño condado Broward, vecino de Miami-Dade, pero este miércoles agregó en su agenda otro mitin en la ciudad de Tampa.

En esa ciudad en el oeste del estado los dos candidatos van a ofrecer actos de campaña, luego de que hoy la oficina de campaña de Trump anunciara la celebración de un mitin en Tampa para mañana jueves y a la misma hora en que Biden haga lo mismo en Broward.

La concurrencia de actos de campaña de los dos candidatos refleja la importancia electoral de Florida, un estado capital que otorga 29 votos en el Colegio Electoral, que es en donde se determina al presidente de EEUU, y que además no tiene un patrón de voto fijo.

En 2016, Trump se hizo con el triunfo por muy pocos votos de diferencia, mientras que su antecesor, el demócrata Barack Obama, ganó en los procesos electorales para sus dos mandatos en este estado, que suele decidir al ganador de las elecciones.

A seis días de la jornada central electoral del próximo 3 de noviembre, la afluencia a las urnas en Florida es masiva y hasta este miércoles casi 7 millones de personas ya han sufragado, ya sea por correo o a través del voto anticipado, una cifra superior al total de 2016 en estas dos modalidades.

Este miércoles, medios y legisladores estatales como el congresista demócrata Carlos G Smith alentaron a descartar a estas alturas el voto por correo, ante los riesgos de que la boleta no llegue antes del 3 de noviembre y no alcance a ser contabilizada.

Lejos de Florida, en Delaware, este miércoles Biden votó de forma anticipada en su estado de residencia y pidió a los estadounidenses apostar por un "camino infinitamente diferente" para el país, y de esta forma dejar atrás a Donald Trump.

Más de 74 millones de personas en todo el país ya han votado por adelantado para las elecciones del 3 de noviembre, lo que supone más del 53 % de todos los que participaron en los comicios de 2016, según el recuento del independiente US Elections Project.