Trump arroja dudas sobre mecánica electoral en EEUU; Biden llama a la unidad en Georgia

Por Jeff Mason y Ernest Scheyder

WASHINGTON/WARM SPRING, 27 oct (Reuters) - A la zaga en las encuestas de opinión, el presidente Donald Trump volvió a atacar el martes la mecánica de las elecciones estadounidenses, al decir que sería "inapropiado" tomarse más tiempo para contar las decenas de millones de votos emitidos por correo en su contienda con el demócrata Joe Biden.

Mientras el republicano Trump puso en duda la votación por correo una vez más, Biden ofreció un mensaje de unidad en un mitin en el estado de Georgia a un semana del día de las elecciones del 3 de noviembre.

La votación anticipada, tanto por correo como en persona, se ha disparado a niveles récord a medida que los estadounidenses se animan a participar en una elección muy pareja y, al mismo tiempo, buscan evitar la exposición al coronavirus.

El enorme caudal de papeletas por correo (ya se han emitido más de 45 millones) podría demorar días o semanas en contabilizarse, según los expertos, lo que significa que podría no declararse un ganador la noche del 3 de noviembre, cuando cierran las urnas.

"Sería muy, muy apropiado y muy agradable si se declarara un ganador el 3 de noviembre, en lugar de contar las papeletas durante dos semanas, lo cual es totalmente inapropiado", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir para un mitin en Michigan. "Veremos que pasa".

Trump ha sugerido repetidamente, y sin evidencia, que un aumento en la votación por correo conduciría a un fraude electoral, aunque los expertos dicen que esto sería muy improbable.

La votación por correo es algo de larga data en las elecciones estadounidenses. Aproximadamente una de cada cuatro papeletas se emitió de esa manera en 2016.

Funcionarios, activistas y votantes demócratas han expresado profunda inquietud de que Trump no acepte el resultado si pierde. Biden lo ha llamado su mayor temor.

Los demócratas están votando anticipadamente en mayor número que los republicanos este año, según datos de la Universidad de Florida, pero algunos estados no permiten que los funcionarios ni siquiera comiencen a contarlos hasta que cierren las urnas.

Detener el conteo el día de las elecciones, como sugiere Trump, podría darle una ventaja al republicano.

Hasta ahora se han emitido más de 68,5 millones de votos, lo que se acerca a la mitad del total de votos de 2016.

El exvicepresidente Biden, de 77 años, tiene una ventaja sobre Trump, de 74 años, en las encuestas de opinión nacionales, pero la carrera es más apretada en estados cruciales como Carolina del Norte, Florida y Arizona, donde podrían decidirse los comicios.

MENSAJE DE UNIDAD

Biden hizo una incursión en un tradicional territorio republicano el martes al visitar Georgia, en una muestra de optimismo de que su puede terminar con cuatro años en el cargo de Trump.

El demócrata entregó un mensaje de unidad en Georgia, que no ha apoyado a un demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1992.

"Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense. Trabajaré con demócratas y republicanos. Trabajaré tan duro por los que no me apoyan como por los que lo hacen. Es el trabajo de un presidente", dijo Biden.

Biden habló en un mitin en Warm Springs, en la casa de vacaciones del expresidente Franklin Delano Roosevelt, el demócrata que dirigió la nación durante la Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial.

La campaña presidencial de 2020 ha sido diferente a cualquier otra, en un momento en que la pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha matado a más de 225.000 estadounidenses, impulsa la votación anticipada a niveles récord.

En otra muestra de confianza para Biden, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg dijo el martes que gastará alrededor de 15 millones de dólares en publicidad televisiva en Texas y Ohio en los próximos días para apoyar al exvicepresidente.

Trump visitará el martes Nebraska y también Michigan y Wisconsin, dos estados que ganó por estrechos márgenes en 2016 pero donde las encuestas lo muestran ahora por detrás de Biden.

(Información de James Oliphant; editado en español por Juana Casas y Rodrigo Charme)