Tito "El Bambino" lanza el nuevo sencillo, "Por ti", junto a Lenny Tavárez

En la imagen un registro del cantante urbano puertorriqueño Tito "El Bambino", durante una presentación, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Ángel Valentín/Archivo

San Juan, 28 oct (EFE).- El veterano artista urbano puertorriqueño Tito "El Bambino" lanzó este miércoles, junto a su colega y compatriota Lenny Tavárez, su nuevo sencillo y vídeo musical, "Por ti".

Según destacaron los representantes de Tito "El Bambino" en un comunicado de prensa, el artista escogió grabar el tema en el género del dancehall jamaicano, combinándolo "en la línea romántica que moverá el corazón de la fanaticada femenina".

"Esta canción expresa que, a pesar de la separación física, si hay amor, todo lo demás se supera, no importa que en el camino haya terceros involucrados", resaltó "El Patrón", otro mote con el que se hace llamar Tito.

El artista, uno de los pioneros del reguetón, agregó que "la letra y la melodía" del tema "me gustan mucho y la participación de Lenny Tavárez sobresale logrando una combinación que le da pique al tema".

"Por ti", producido por Jacob Reynoso y Mario Rivera, evoca los icónicos temas de Tito "El Bambino", incorporando a la lírica y el uso de la palabra "Caile" y el estribillo de "Felina" que muy bien conocen sus seguidores.

Mientras, la colaboración con Tavárez, uno de los artistas urbanos más codiciados, impulsa la propuesta musical a otro nivel.

El vídeo musical del tema fue filmado en Here Studios en Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan de Puerto Rico, y dirigido por Edgardo Cruz.

El tema "Por ti", lanzado bajo el sello Rimas Entertainment, ya está disponible a través de todas las plataformas de música digital, mientras que el estreno del nuevo álbum de Tito "El Bambino", se anticipa para el próximo mes de diciembre de 2020.

Su último disco es "Invicto", lanzado en el año 2017.

Para Tito "El Bambino" el año 2020 ha sido uno de sus años más productivos musicalmente, habiendo lanzado, hasta el momento, cinco temas que se han convertido en éxitos globales, en algunos casos, apoyado por talentosas estrellas del género urbano.

Entre esos sencillos, se destacan "Sexy sensual" con Wisin, Cosculluela y el dúo de Zion y Lennox; "Se va" con Farruko; "El meneo" con el dúo de Jowell y Randy; y "Cóbrale" con Rauw Alejandro, Lyanno, Miky Woodz y Rafa Pabón.