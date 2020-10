Tenis.-Djokovic se asegura el número uno de 2020 e iguala el récord de Sampras

El serbio terminará su sexto año en lo más alto con su pase a cuartos en Viena ante Coric



Nadal tendría opciones si juega en Sofía pero no está en el programa del español



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic venció (7-6(11), 6-3) este miércoles al croata Borna Coric en el torneo de Viena y se aseguró el número uno del mundo a final de año, siempre que Rafa Nadal no compita en Sofía, algo que no está en el programa del español.



El de Belgrado accedió a cuartos de final con su segunda victoria esta semana en el torneo austriaco. De manera matemática, 'Nole' tiene ya en su mano terminar el año como número uno, aunque la ATP esperará a hacerlo oficial ya que Nadal podría romper las cuentas la segunda semana de noviembre.



Sin embargo, Nadal ha dejado claro que su calendario lo que queda de temporada será París y Londres. Por otro lado, Djokovic tiene la opción de evitar esa pequeña cábala si gana en Viena, lo cual sí que sería número uno a final de año seguro para el serbio, sin importar que Nadal pudiera sorprender en Sofia.



'Nole' celebró su triunfo sobre Coric, tras algo más de dos horas, como más que un pase a cuartos en una cita ATP 500. El serbio se sabía número uno del mundo hasta la próxima temporada, asegurando más semanas en lo más alto en busca del récord de Roger Federer (310 por las 292 ahora mismo del serbio).



La batalla con Coric fue bonita e intensa. El serbio salvó cuatro bolas de set en el primer parcial, el cual se decidió en la muerte súbita a la tercer opción del número uno. Djokovic dudó más con su saque, pero salió airoso para llegar con más fuerza a la segunda manga. En su ataque, el de Belgrado fue minando la moral de un Coric más contra las cuerdas.



Con un 'break' en contra en el tercer juego, el croata comenzó a ceder y, al resto, 'Nole' se llevó una victoria especial. Con su sexto año como número uno, Djokovic iguala el récord de Pete Sampras, mientras que cinco veces terminaron un curso siendo el mejor del mundo Nadal, Federer y Jimmy Connors.