S&P 500 a la baja en peor caída de acciones en cuatro meses

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron en Estados Unidos y Europa a medida que el aumento de las infecciones por coronavirus y cierres más estrictos se sumaron a preocupaciones sobre el impacto económico de la pandemia.

​​​​​​​Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 cayó 2,8% a las 4 pm, hora Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 bajó 3%.

El índice MSCI Asia Pacífico cayó 0,5%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,6%.

La libra esterlina se debilitó 0,5% a US$1,2981.

El yen japonés avanzó 0,1% a 104,35 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años tuvo poco cambio en 0,77%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años disminuyó un punto básico a -0,63%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos base a 0,21%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó 5,6% a US$37,36 por barril.

El oro se debilitó 1,6% a US$1.878,26 la onza.

Nota Original:S&P 500 Tumbles in Worst Stock Rout in Four Months: Markets Wrap

