Salud.-La ablación con catéter se relaciona con un riesgo reducido de demencia en pacientes con fibrilación auricula

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las personas con fibrilación auricular tienen un riesgo reducido de demencia si se someten a un procedimiento llamado ablación con catéter para restaurar el ritmo normal de su corazón, según un nuevo estudio publicado en el 'European Heart Journal'.



Un trabajo anterior, publicado el año pasado en la misma publicación por el mismo grupo de investigadores, mostró que la fibrilación auricular estaba relacionada con un mayor riesgo de demencia, incluso en personas que no habían sufrido un accidente cerebrovascular.



También se sabe que la ablación con catéter para la fibrilación auricular permite que el corazón vuelva a su ritmo normal durante un período más prolongado después del procedimiento en comparación con los fármacos antiarrítmicos, y esto mejora la calidad de vida.



Los nuevos hallazgos muestran que la ablación con catéter redujo la incidencia de demencia en casi un tercio (27%) en pacientes con fibrilación auricular en comparación con aquellos que intentaron controlar su condición con medicación sola durante el período de seguimiento. Los pacientes fueron seguidos durante un máximo de doce años, con al menos el 50% de ellos durante 52 meses.



La fibrilación auricular (un latido cardíaco irregular y a menudo anormalmente rápido) es el problema de ritmo cardíaco más común entre las personas mayores y más de la mitad de los pacientes con fibrilación auricular tienen 80 años o más. Aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, otros problemas médicos y muerte.



A medida que la población envejece, se espera que aumente la incidencia de fibrilación auricular y existe una creciente evidencia de que puede contribuir al desarrollo de problemas de pensamiento y demencia. Los tratamientos incluyen medicamentos como digoxina y betabloqueantes, cardioversión (una descarga eléctrica controlada para restaurar el ritmo normal) o ablación con catéter.



La ablación por catéter implica la inserción de un tubo a través de un vaso sanguíneo hasta el corazón para identificar dónde se origina la arritmia. La energía de radiofrecuencia se utiliza entonces para inactivar o acordonar el área afectada. Hasta ahora, ha habido pruebas contradictorias en cuanto al efecto de la ablación sobre la incidencia de la demencia.



Los investigadores dirigidos por Boyoung Joung, profesor de cardiología y medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur, y Gregory Lip, profesor de medicina cardiovascular de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei, analizaron los datos del Servicio Nacional de Seguro Médico de Corea sobre 834.735 adultos a los que se había diagnosticado recientemente fibrilación auricular entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2015. Identificaron a 9.119 pacientes a los que se les había practicado una ablación y a 17.978 que recibieron terapias médicas.



Durante el período de seguimiento, hubo 164 casos de demencia en el grupo de personas que se sometieron a ablación y 308 casos en el grupo de terapia médica. Esto dio una tasa de incidencia por 1000 personas-año (el número de años de seguimiento multiplicado por el número de personas en el estudio) de 5,6 y 8,1 para los grupos de ablación y terapia médica, respectivamente.



El profesor Joung explica que "la proporción de personas que desarrollaron demencia durante el período de seguimiento fue del 6,1% en el grupo de ablación y del 9,1% en el grupo de terapia médica. Esto sugiere que tres personas de cada 100 de la población con fibrilación auricular evitan la demencia si se someten a una ablación con catéter, y 34 pacientes deberían ser tratados para prevenir un caso de demencia durante el período de seguimiento".



Cuando observaron diferentes tipos de demencia, encontraron que la ablación estaba relacionada con una incidencia un 23% menor de enfermedad de Alzheimer en comparación con las terapias médicas (4,1 frente a 5 por 1000 personas-año respectivamente) y una disminución del 50% en la demencia vascular (1,2 frente a 2,2 por 1000 personas-año respectivamente).



Después de eliminar del análisis a los pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular durante el seguimiento, la ablación aún se asoció significativamente con un riesgo reducido de demencia general y de demencia vascular, pero con una reducción estadísticamente no significativa del riesgo de enfermedad de Alzheimer.



Los investigadores también observaron a 5.863 pacientes emparejados que se sometieron a ablación para ver si había una relación positiva con la baja tasa de demencia observada y el procedimiento de ablación en sí o el éxito de la ablación.



El profesor Lip añade que, "si definimos el fracaso de la ablación como la necesidad de repetir ablaciones, cardioversión o terapias médicas, encontramos que el procedimiento fracasó en el 45,3%: 2661 pacientes. Descubrimos que la ablación exitosa se asoció significativamente con una reducción del 44% en el riesgo de demencia en comparación con la terapia médica, pero si la ablación falló, no vimos una reducción significativa en el riesgo".



"Esto sugiere que es mantener el ritmo regular del corazón con una ablación exitosa, y no la ablación en sí misma, lo que puede contribuir a un menor riesgo de demencia en pacientes con fibrilación auricular", apunta.



El vínculo entre la ablación y un menor riesgo de demencia fue constante independientemente del sexo, el área residencial, el uso de atención médica, la insuficiencia cardíaca, los antecedentes de accidente cerebrovascular, los medicamentos anticoagulantes y las puntuaciones para predecir el accidente cerebrovascular (puntuación CHA2DS2-VASc).



El primer autor del estudio, el doctor Daehoon Kim, miembro de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei, añade que, "debido a la naturaleza observacional del estudio, estos hallazgos muestran solo una asociación entre la ablación y la demencia".



"Para responder a la pregunta de si la ablación para la fibrilación auricular reduce la incidencia de demencia, se necesita un ensayo controlado aleatorio que investigue los resultados cognitivos --explica--. Sin embargo, creemos que el hallazgo de que solo la ablación exitosa se asocia con un menor riesgo de demencia es importante porque sugiere que podría haber una relación dosis-respuesta ablación manteniendo un ritmo cardíaco regular y un menor riesgo".



Por eso, avanza que van a investigar "si una estrategia de control del ritmo para la fibrilación auricular se asocia con un menor riesgo de demencia, en comparación con una estrategia para controlar la frecuencia de los latidos del corazón".