"¿Quién demonios le eligió?": Senado EEUU celebra tensa audiencia sobre tecnológicas

Los logotipos de Facebook, Google y Twitter se ven en esta foto combinada del archivo de Reuters. REUTERS/

Por Nandita Bose y David Shepardson

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - Una audiencia del Senado de Estados Unidos para reformar una ley de internet y responsabilizar a las compañías por cómo moderan los contenidos se convirtió rápidamente en una bronca política el miércoles, ya que los legisladores no solo cargaron contra las firmas, sino que también discutieron entre ellos.

Los legisladores están divididos sobre cómo hacer responsable al "Big Tech" bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las firmas de culpabilidad por contenido publicado por sus usuarios, pero deja también que las empresas modelen el discurso político.

Los presidentes ejecutivos de Twitter Inc, Facebook Inc y Google de Alphabet Inc calificaron la ley como crucial para la libre expresión en internet.

Cuando la audiencia llevaba algo más de un hora, la conversación se convirtió en un acalorado intercambio entre senadores de ambos partidos.

El senador Ted Cruz cargó contra el CEO de Twitter, Jack Dorsey, después de que este último dijo que su plataforma no tiene influencia sobre las elecciones.

"¿Quién demonios le eligió y le puso a cargo de lo que los medios pueden reportar y lo que el pueblo estadounidense puede escuchar?", preguntó Cruz. Antes de la audiencia, el senador publicó una imagen en Twitter titulada "Duelo por la Libertad de Expresión: Cruz vs Dorsey", que le mostraba enfrentado al jefe de Twitter.

El senador demócrata Brian Schatz afirmó que no tenía preguntas, calificando la audiencia como una "tontería". "Esto es intimidación por propósitos electorales", señaló.

Dorsey advirtió al comité que erosionar los fundamentos de la Sección 230 podría afectar de forma significativa a cómo se comunica la gente por internet. Sundar Pichai dijo que Google opera sin sesgo político y que hacer lo contrario estaría en contra de sus intereses empresariales.

El comité no pudo contactar con Mark Zuckerberg, de Facebook, y declaró un corto receso. Apareció poco después diciendo que "tuve problemas para conectarme".

Asimismo, indicó que apoya cambiar la ley, aunque advirtió que es posible que las plataformas tecnológicas censuren más para evitar riesgos legales si se rechaza la Sección 230.

(Reporte adicional de Daine Bartz en Washington y Douglas Busvine en Fráncfort; editado en español por Carlos Serrano)