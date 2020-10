Portaltic.-Retrasan de nuevo el lanzamiento de Cyberpunk 2077 al 10 de diciembre

20/08/2019 Cyberpunk 2077 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CYBERPUNK



MADRID, 28 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos encargado en el desarrollo del videojuego Cyberpunk 2077, CD Project Red, ha anunciado que el lanzamiento del título se retrasará al próximo 10 de diciembre.



El lanzamiento de Cyberpunk 2077 estaba previsto inicialmente para abril, después para el 17 de septiembre y se volvió a retrasar al 19 de noviembre.



Ahora, la compañía ha anunciado que el lanzamiento se volverá a retrasar 21 días debido al desafío que supone preparar y probar nueve versiones del juego (Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS4 Pro, PS5, PC y Stadia) trabajando desde casa.



CD Project Red ha afirmado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social Twitter que su mayor desafío es "sacar el juego en la generación actual, la próxima y PC al mismo tiempo" y ha pedido disculpas a los usuarios por el retraso.



El estudio aseguró a principios de este mes que el juego era 'gold', es decir, que está preparado, puede ser completado y tiene todo el contenido dentro.



Sin embargo, CD Project Red ha señalado que "esto no significa que paremos de trabajar y aumentemos el listón de calidad" y que durante este tiempo se llevarán a cabo "muchas mejoras que se distribuirán a través de un parche del día 0".



La videoconsola de próxima generación de Microsoft, la Xbox Series X, llegará el próximo 10 de noviembre, mientras la de Sony, la PlayStation 5, se lanzará en España el próximo 19 de noviembre. En este sentido, con la nueva fecha de lanzamiento de Cyberpunk 2077, el título saldrá casi un mes más tarde que las consolas de próxima generación.