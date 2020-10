Piden 330 años de prisión para el actor porno Ron Jeremy por 30 delitos sexuales

Fotografía tomada el pasado 26 de junio en la que se registró al actor porno Ron Jeremy, durante un juicio en su contra por abuso sexual, en el Centro Criminal de Justicia de Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/David McNeew

Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El actor pornográfico Ron Jeremy será juzgado por más de 30 cargos de violación y delitos sexuales después de que la Fiscalía de Los Ángeles (EE.UU.) sumara este miércoles las denuncias de siete nuevas mujeres a su extenso historial delictivo.

Entre los cargos anteriores y los nuevos, la Fiscalía ha reunido más de 30 presuntos delitos, algunos contra menores de edad, por los que, de ser declarado culpable, la pena de prisión superaría los 330 años para Jeremy, quien con su apodo "The Hedgehog" ha sido una de las estrellas más importantes de la industria pornográfica.

En los presuntos delitos figura la agresión sexual de una joven de 15 años mientras estaba dormida o inconsciente, y otra agresión contra una chica que, cuando supuestamente se cometió, tenía 17 años.

Las edades de las mujeres que han denunciado al actor comprenden desde los 15 a los 45 años por hechos que datan del año 1996 hasta principios de 2020.

El acusado enfrenta once delitos de violación, ocho por agresión sexual, seis de cópula oral forzada y un listado de prácticas ejercidas con violencia tanto en lugares públicos como privados.

Jeremy, de 67 años, es una figura con mucho peso en la industria del cine adulto que incluso cuenta con un documental sobre su vida dirigido por Scott J. Gill y titulado "Porn Star: The Legend of Ron Jeremy".

Fue detenido el pasado mes de junio y desde entonces permanece en prisión preventiva.

El delito denunciado más reciente sucedió en enero en Hollywood, donde a la salida de un local el actor presuntamente violó con agravante de fuerza a una joven de 21 años.

Otras seis acusaciones describen hechos similares acontecidos en un bar que el actor frecuentaba, además de otras localizaciones.

De acuerdo con medios locales, Jeremy ha vuelto a negar todos los cargos durante una comparecencia y el juicio arrancará en diciembre.

La revista Rolling Stone publicó en 2017 un artículo en el que más de 12 mujeres denunciaron que sufrieron abusos y agresiones sexuales, algunas relatadas por compañeras de profesión y otras provenientes del público en actuaciones y convenciones.

Jeremy, por su parte, negó esas acusaciones que por entonces aún no habían llegado a instancias judiciales.