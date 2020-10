Petrobras, abierta a pagar dividendos pese a reportar pérdidas

(Bloomberg) -- La estatal Petróleo Brasileiro SA está abierta a pagar dividendos incluso si reporta una pérdida financiera, lo que indica confianza en su capacidad para recuperarse de la actual recesión del mercado de crudo.

El directorio de Petrobras, con sede en Río de Janeiro, ahora puede proponer pagos de dividendos siempre que la compañía esté reduciendo una de las mayores cargas de deuda en la industria petrolera, informó en un comunicado el miércoles. Petrobras había dicho anteriormente que estaba esperando que la deuda neta cayera a US$60.000 millones antes de aumentar los dividendos.

Petrobras está sorteando la pandemia mejor que otras petroleras nacionales latinoamericanas e incluso aumentó semana pasada su objetivo de producción para 2020 después de que esta se recuperara en el tercer trimestre. La compañía tiene previsto informar sus resultados del tercer trimestre el miércoles después del cierre del mercado.

Como accionista controlador de Petrobras, el Gobierno obtendría el efectivo que tanto necesita de los pagos de dividendos.

Nota Original:Petrobras Open to Paying Dividends Even When Reporting Losses

©2020 Bloomberg L.P.