Perú extiende el toque de queda y la prohibición de reuniones hasta noviembre

En la imagen, el presidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 28 oct (EFE).- La inmovilización nocturna, o toque de queda, y la prohibición de reuniones sociales se extenderán en Perú hasta fines de noviembre para evitar una segunda ola de contagios de la covid-19, según anunció el presidente peruano, Martín Vizcarra.

El decreto supremo que prorroga, por 30 días, el estado de emergencia nacional por la pandemia fue aprobado este miércoles en Consejo de Ministros.

"Si nos confiamos, nuevamente se enciende el contagio y eso queremos evitar", dijo Vizcarra en una rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno sobre el tratamiento de la crisis con miras a los últimos meses del año.

Perú ha acumulado hasta la fecha más de 892.000 casos de contagio de covid-19, con más de 814.000 recuperados de la enfermedad y más de 34.000 fallecidos, la mayoría adultos mayores.

SIN FIESTAS RELIGIOSAS NI PAGANAS

Debido a que en octubre los peruanos celebran la fiesta religiosa del Señor de los Milagros, que congrega a miles de ciudadanos en su procesión, así como el día de la canción criolla, el próximo sábado 31, Vizcarra hizo un pedido de reflexión para que eviten las concentraciones y no rompan las normas establecidas en el estado de emergencia.

"Por un día, una costumbre, una celebración no tiremos a la borda todo ello. No prendamos la chispa nuevamente", declaró el jefe de Estado.

Asimismo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, recomendó a los padres de familia que no permitan que sus hijos menores de edad salgan a reuniones con amigos para celebrar "Halloween" el próximo fin de semana.

"Nuestros niños pueden celebrar en la casa, compartir con los niños de la casa, pueden hacer reuniones a través de los medios digitales, pueden intercambiar a la distancia tarjetas, pueden disfrazarse dentro de la casa", sugirió Mazzetti.

En ese sentido, la ministra afirmó que "este fin de semana nos plantea un reto de responsabilidad" a todos los ciudadanos e insistió en que las reuniones sociales "incrementan notablemente el riesgo de poder contraer la covid-19".

SUBSIDIO A EMPRESAS PARA RECUPERAR EMPLEOS

De otro lado, el mandatario peruano anunció un proyecto de decreto de urgencia para promover el empleo formal con la distribución de un subsidio a las empresas, tras el incremento del desempleo a niveles de 16 %.

"Vamos a aprobar este decreto de urgencia luego de su debate en Consejo de Ministros para beneficiar a varios cientos de miles de trabajadores. Habrá una inversión importante que será aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que estará plenamente justificada", informó Vizcarra.

El ministro de Trabajo, Javier Palacios, precisó que la medida busca beneficiar a unos 350.000 peruanos.

"En esta pandemia, muchas familias han sido golpeadas a consecuencia de la crisis sanitaria y la crisis económica y esto ha impactado directamente en el empleo. Esto ha generado la necesidad de impulsar la necesidad de contratación de trabajadores", dijo Palacios.

El decreto tendrá como objetivos recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia, generar nuevos contratos, formalizar empleos y promover la contratación de jóvenes.