Obama ofrece palabras de aliento a los Rays

En la imagen, el expresidente de EE.UU. Barack Obama. EFE/Tami Chappell/Archivo

Orlando (EE.UU.), 27 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dirigió unas palabras de aliento a los Rays de Tampa Bay este martes antes del inicio de sexto juego de la Serie Mundial.

Los Rays van perdiendo el Clásico de Otoño por 2-3 contra los Dodgers de Los Ángeles.

Ambos se equipos se enfrentan esta noche en un juego que podría ser el último de la Serie si los Dodgers ganan, ya que llegarían a su cuarto triunfo en el duelo al mejor de siete.

Obama habló en un mitin en Orlando (Florida), el martes, en apoyo del candidato presidencial demócrata Joe Biden y se refirió a la derrota en cinco juegos de los Rays ante los Filis de Filadelfia hace 12 años.

"No sé si tenemos fanáticos de los Rays de Tampa Bay aquí en Orlando", dijo Obama.

"Gran partido esta noche. Es tiempo de vida o muerte. La última vez que los Rays estuvieron en la Serie Mundial en 2008, me ayudaron y me mandaron a la Casa Blanca", agregó Obama.

Dijo que "Los Rays se quedaron un poco cortos entonces, pero, aquí en Florida, los demócratas también se quedaron un poco cortos en 2016".

"Durante las próximas semanas, Florida tendrá la oportunidad de corregir dos errores. Tienen la oportunidad de arreglar dos cosas. Pueden traer un campeonato de la Serie Mundial al estado del sol y pueden enviar a Joe Biden y Kamala Harris (aspirante a la vicepresidencia) a la Casa Blanca".