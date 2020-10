Ministro de Lula cree que habrá tratado UE-Mercosur porque interesa a los gobiernos

El exministro de Agricultura y Abasto de Brasil, Roberto Rodrigues. EFE/EFEAGRO

Madrid, 28 oct (EFE).- El que fuera ministro de Agricultura y Abasto de Brasil en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2007, Roberto Rodrigues, vaticinó hoy que el tratado UE-Mercosur "va a salir porque interesa a los gobiernos" desde un punto de vista comercial, a pesar de todos los escollos que están surgiendo para su ratificación.

Rodrigues, que actualmente preside el Consejo Superior de Agronegocio de la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) y encabezó el Comité Mundial de Cooperativas Agrarias, la Alianza Internacional de Cooperativas y la Organización de Cooperativas Brasileñas, cree que uno de los principales escollos se debe a los intereses de los productores europeos, "por razones obvias de competitividad".

En un encuentro informal con periodistas, el ex ministro, uno de los más reputados ingenieros agrónomos y experto en agronegocios de su país, consideró que el tratado va a generar empleo, riqueza e ingresos para Brasil, el principal socio de Mercosur, con 210 millones de habitantes.

Al mismo tiempo dijo que debe aclararse la "confusión interna" en Mercosur generada por posturas como la de Argentina, que aduciendo a la situación creada por la pandemia de la covid-19 dejó en manos de sus socios del bloque (Brasil, Paraguay y Uruguay) el futuro del tratado.

Señaló que Brasil tiene que mostrar "la verdad, aludiendo a la reciente advertencia del Parlamento Europeo de que no ratificará el acuerdo con Mercosur "en su estado actual" debido a la política ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Rodrigues consideró que Brasil, que ha su juicio no está ayudando lo suficiente para este tema, tiene que mostrar que posee una economía sostenible y bien hecha, y a la vez no ocultar sus problemas internos con la Amazonía, que territorialmente es la mitad del país y donde la legalidad más estricta coexiste con prácticas ilegales de deforestación que a su juicio tienen mucho con ver con la propiedad de la tierra.

Según el ex ministro, millones de productores agrarios de la Amazonía no tienen la propiedad de la tierra legalmente reconocida, lo que les impide el acceso al crédito y les empuja a cortar árboles de forma ilegal.

Rodrigues dijo que si el tratado entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur) llegara a ratificarse y entrara en vigor, tras más de 21 años de negociaciones, no solo conllevaría beneficios económicos sino también sociales, entre los que destacó los educativos y tecnológicos.

Entre otros asuntos destacados por Rodrigues en esta reunión informativa destaca la importancia de los avances tecnológicos en el campo (fue el fundador de la feria Agrishow) y especialmente de la conectividad en el medio rural, aspecto en el que subrayó el éxito de la empresa brasileña "Conectar Agro", que en solo 11 meses de operaciones ha alcanzado 11 millones de usuarios.

Experiencias como la de "Conectar Agro" (constituida por GCO, Climate, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec, Tim y Trimble) suponen, según Rodrigues, fijar población y propiciar que muchos jóvenes opten por el agronegocio en vez del negocio financiero, en un territorio inmenso en el que el 70% de las propiedades rurales no tienen acceso a internet.