Merkel busca acordar un "confinamiento suave" con los barones regionales

Berlín, 28 oct (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, buscará acordar este miércoles con los barones regionales una especie de "confinamiento suave" que incluye el cierre de restaurantes, cines, teatros y gimnasios, según ha trascendido en medios alemanes.

Las nuevas medidas se impondría durante cuatro semanas y también recogen que en el espacio público solo se puedan reunir personas de dos familias.

No obstante, los planes encuentran resistencia por parte de algunos sectores del Parlamento y del estado federado de Turingia.

El primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, ha dicho que en medio de la pandemia los gobiernos regionales no pueden convertirse en organismos subordinados de la cancillería y que las medidas que se tomen deben ser discutidas en los Parlamentos.

El primer ministro de Baja Sajonia, Stephan Weil, dijo en declaraciones al programa "Morgenmagazin" que si no se toman medidas los contagios aumentarán también en estados federados que han tenido hasta ahora una incidencia leve, como Turingia, y apeló a Ramelow a que abandonará su resistencia.

Dentro de los Gobiernos regionales la posición más dura la representa Baviera cuyo primer ministro, Markus Söder, pide desde hace tiempo planes más radicales para todo el país.

De otro lado, el primer ministro de Renania del Norte Westfalia, Armin Laschet, defiende una posición intermedia.

De momento parece haber consenso en procurar que los colegios y las guarderías sigan abiertas y que se afecte lo menos posible la actividad económica.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología reportó este miércoles 14.964 nuevos contagios de coronavirus, lo que representa un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia.

El ministro de Economía, Peter Altmaier, ha señalado que los casos están aumentando entre el 70 y el 75 por ciento con respecto a la semana anterior.

"Eso significa que a finales de la semana podemos tener 20.000 nuevos contagios diarios", dijo Altmaier en declaraciones que recoge el diario "Südddeutsche Zeitung".

Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 463.157 casos confirmados de coronavirus. 10.284 personas han muerto y 326.707 han superado la enfermedad.