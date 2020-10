Melgar y Bahía, lance en horas bajas

En la imagen, Mano Menezes entrenador del Bahía. EFE / Yuri Edmundo /Archivo

Lima, 28 oct (EFE).- El Melgar peruano y el Bahía brasileño se miden este jueves en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana con ambos equipos en horas bajas, más centrados en mejorar su trayectoria en sus respectivas ligas nacionales que en tratar de llegar lejos en el torneo internacional.

Los dos conjuntos llevan caminos irregulares en esta atípica temporada de pandemia donde no consiguen encadenar una buena racha de resultados positivos, especialmente el Bahía, que se encuentra cerca de la zona de descenso a la segunda división brasileña.

El equipo tricolor, que alcanzó la segunda ronda de la Sudamericana al eliminar antes de la pandemia del covid-19 al Nacional paraguayo en la primera fase, se encuentra ahora en la decimocuarta posición de la liga brasileña, en una delicada situación, solo un punto por encima de la zona de descenso.

Por eso, el entrenador del Bahía, Mano Menezes, aseguró antes del partido que su prioridad ahora mismo mantener a su escuadra en la máxima categoría del fútbol brasileño.

"Tenemos una escala de prioridades y siempre que alcancemos la primera, vamos a buscar la otra", señaló el exseleccionador de Brasil entre 2010 y 2012.

No obstante, Menezes aclaró que eso no significa que den por perdida la eliminatoria ante el Melgar y aseguró que saldrán a por la victoria en Lima, aunque cree que la llave se resolverá finalmente en el partido de vuelta de la próxima semana en Brasil.

Para Melgar, la reanudación de la Copa Sudamericana no llega en un momento tan crítico como para su rival, pero tampoco consigue posicionarse en la parte alta de la liga peruana.

El equipo de Arequipa acabó octavo el Torneo Apertura tras escalar algunas posiciones en las últimas jornadas pero el pasado fin de semana debutó con derrota en el Clausura al perder por 3-1 ante el Cusco.

El vestuario del Melgar también anda convulso, pues la pasada semana el centrocampista mexicano Omar Tejeda fue detenido por un presunto intento de violación sexual en una fiesta en una vivienda de Lima donde también estaban los jugadores colombianos de Binacional Camilo Mancilla y Johan Arango.

"Es lamentable para nosotros esta situación, pero son cosas que el grupo tiene que asimilar y seguir adelante. Es un tema delicado, sé lo que todo el mundo sabe y fue muy triste la noticia", dijo el técnico de Melgar, Marco Valencia, cuya principal duda para el partido es la participación del centrocampista Alexis Arias.

Sin embargo, el conjunto rojinegro puede plantearse arriesgar y buscar un histórico pase a los octavos de final, una instancia que nunca antes ha alcanzado en la Sudamericana.

El año pasado, después de quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, cayó en la segunda fase de la Sudamericana con una humillante goleada por 6-0 frente a la Universidad Católica de Ecuador, por lo que contra el Bahía tratará de quitarse esa espina.

Esta vez, Melgar alcanzó la segunda ronda del torneo tras eliminar en la primera al Nacional de Potosí (Bolivia) en la tanda de penaltis.

Al contrario que aquella vez, frente a Bahía deberá jugar de local en el Estadio Nacional de Lima, lejos de la ligera ventaja que le otorga los 2.300 de altitud de Arequipa, donde de momento no puede recibir a sus rivales internacionales por las restricciones de las autoridades sanitarias frente al covid-19.

- Alineaciones probables:

Melgar: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Hernán Pellerano, Alec Deneumostier, Paolo Reyna; Johnny Vidales, Edson Aubert, Pablo Míguez, Hideyoshi Arakaki; Joel Sánchez y Othoniel Arce. Entrenador: Marco Valencia.

Bahía: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Edson, Gilberto o Rodriguinho; Clayson y Marco Antonio. Entrenador: Mano Menezes.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del viernes 30 de octubre).