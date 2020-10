Más de 1.000 hospitalizaciones diarias por covid en el Reino Unido

Un viandante hace una foto a un mural que retrata a la enfermera del servicio de salud británico Melanie Senior, obra del artista Peter Barber a partir de una fotografía tomada por Johannah Churchill, en Manchester. EFE/PETER POWELL

Londres, 28 oct (EFE).- Los casos de covid-19 siguen aumentando de manera exponencial en el Reino Unido, donde se registran más de 1.000 hospitalizaciones diarias por coronavirus, diez veces más que el ritmo visto a final del verano, según los últimos datos.

El Reino Unido comunicó el martes 367 nuevas muertes por covid-19, la mayor cifra diaria registrada desde finales de mayo, mientras que se detectaron 22.885 nuevos contagios y 1.152 ingresos hospitalarios en una sola jornada.

Según informa este miércoles la BBC, algunos hospitales en Inglaterra, especialmente en el norte, han empezado a cancelar los tratamientos rutinarios de otras dolencias. Pese a todo, el ritmo de las hospitalizaciones no es tan alto como en la primavera pasada, cuando el país estaba en confinamiento nacional y cuando más de 3.000 personas eran admitidas por día.

Los contagios, según fuentes oficiales, se están duplicando cada dos semanas, en comparación a cada cuatro días en la primera ola.

Casi ocho millones de personas en Inglaterra estarán bajo el régimen de restricciones más estricto que prevé por ahora el Gobierno británico a partir de este jueves, cuando la ciudad de Nottingham (norte) entrará en el máximo nivel de alerta.

Eso implica el cierre de los bares que no sirvan comida y veta las reuniones sociales, pero no impone restricciones de movilidad.