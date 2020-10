María Adánez, tranquila en su día a día tras confesar su embarazo

27/10/2020 María Adánez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 27 (CHANCE)



Tras compartir con sus seguidores la noticia de su embarazo, tenemos las primeras imágenes de María Adánez. Siempre muy discreta con su vida privada al lado del neurólogo Ignacio Hernández, la actriz de 'La que se avecina' reveló hace tan solo unos días que espera la llegada de su primer bebé con un original vídeo en el que se podía escuchar los latidos de su corazón: "Este es el latido del corazón de mi bebé. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabéis la alegría que me da compartirlo con tod@s vosotros@s.¡Feliz fin de semana!".Demostrando que se encuentra perfectamente en este primer trimestre de gestación, la actriz aprovechó la jornada para realizar algunas compras en un supermercado cercano a su domicilio, un paseo en el que no separó la vista de su teléfono móvil.Con la sencillez que le caracteriza, María eligió un look muy cómodo para la ocasión con pantalón verde de estampado tropical, zapatillas de deporte y maxi abrigo beige. Lejos de presumir de incipiente barriguita, la actriz eligió unas prendas con las que no dejó ver la evolución de su embarazo.